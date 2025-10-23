Lrytas Premium prenumerata tik
Rungtynių rezultatais manipuliavusiam krepšininkui Tomui Lekūnui – FIBA diskvalifikacija

2025 m. spalio 23 d. 11:01
Asociacija „Lietuvos krepšinis“ informuoja, kad FIBA drausmės padalinys 2025 m. spalio 22 d. patvirtino Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) Drausmės komisijos sprendimą dėl Tomui Lekūnui skirtos sankcijos išplėtimo į visus FIBA organizuojamus turnyrus.
Primename, kad 2025 m. rugsėjo 23 d. NKL Drausmės komisija, išnagrinėjusi drausmės bylą dėl galimo rungtynių rezultatų manipuliavimo, pripažino T. Lekūną dalyvavus sutartose varžybose. Žaidėjui buvo skirta 500 eurų bauda ir vienerių metų diskvalifikacija.
Sprendimas priimtas vadovaujantis NKL „Sutartų varžybų tyrimo reglamentu“ ir Lietuvos krepšinio etikos bei drausmės kodeksu. Tyrimo metu buvo įvertinti „Sportradar“ pateikti duomenys apie įtartinus lažybų modelius, žaidėjo elgesys aikštelėje ir jo paaiškinimai.
Komisija konstatavo, kad surinkta informacija leidžia daryti išvadą apie dalyvavimą manipuliuojant rungtynių eiga.
T. Lekūnas šio sprendimo neapskundė, todėl FIBA oficialiai patvirtino jo galiojimą tarptautiniu mastu. Tai reiškia, kad žaidėjas metus negalės dalyvauti jokiose FIBA varžybose.
Panaši procedūra anksčiau buvo taikyta ir Aurimui Urbonui, kuriam FIBA taip pat pripažino NKL Drausmės komisijos skirtą sankciją.
Asociacija „Lietuvos krepšinis“ pabrėžia, kad sutartos varžybos – vienas rimčiausių sporto etikos pažeidimų. Bendradarbiavimas tarp NKL, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ bei FIBA parodo tvirtą bendrą poziciją – nulinę toleranciją nesąžiningam elgesiui ir nuoseklų darbą stiprinant prevenciją visais lygmenimis.
