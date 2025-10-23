Sulaikytas K. Jakučionio komandos draugas: įtariamas lažybomis

Kasparo Jakučionio komandos draugas, kaip praneša ESPN žurnalistas Shamsas Charania, yra kaltinamas lažybomis.
Šis areštas – didesnės Federalinio tyrimų biuro (angl. FBI) operacijos, susijusios su sporto lažybomis, dalis. Tarnybos vadovas Kashas Patelis ketvirtadienį surengs atskirą spaudos konferenciją aptarti operacijos rezultatams.
Jau liepą buvo skelbta, kad vienas profesionalus lošėjas atliko 30 statymų, susijusių su T. Roziero rungtynėmis. Visi šie statymai buvo atlikti 46 minučių bėgyje.
T. Rozieras skųsdamasis pėdos skausmais tas rungtynes baigė sužaidęs vos 10 minučių. Tąkart žaidėjo advokatas teigė, kad krepšininkas nėra federalinio FTB tyrimo dalimi.
2024-aisiais „Toronto Raptors“ krepšininkui Jontay Porteriui buvo visam gyvenimui uždrausta žaisti NBA lygoje dėl manipuliavimo rezultatais lažybose, į kurias krepšininkas buvo pats įsitraukęs.
Praėjusį sezoną 30-metis 185 cm ūgio T. Rozieras „Heat“ komandos sudėtyje rinko po 10,6 taško, 3,7 atkovoto kamuolio ir 2,6 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.