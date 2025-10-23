Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Susitikimo starte į priekį nurūkęs „Nevėžis-Paskolų klubas“ Jonavoje iškovojo pirmąją KMT pergalę

2025 m. spalio 23 d. 20:34
Lrytas.lt
Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) pirmajame etape neliko nelaimėjusių ekipų – pirmąjį laimėjimą turnyre įsirašė Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ (1/2). Laimono Eglinsko auklėtiniai išvykoje 101:87 (32:15, 29:28, 20:21, 20:23) nukovė „Jonavą Hipocredit“ (1–2) ir atsirevanšavo už neseniai LKL, kurią remia Betsson, patirtą pralaimėjimą Stepono Babrausko kariaunai.
Daugiau nuotraukų (1)
Tuo pačiu tai buvo pirmasis S. Babrausko asistento Artūro Milaknio mačas naujame amplua. Buvęs krepšininkas stojo į mūšį su komandą, kurios sporto direktoriumi dirbo dar nuo praėjusio sezono iki pat posūkio į trenerio kelią.
Svečiai galingai pradėjo rungtynes (9:0). Bene kiekvienas kėdainiečių žaidėjas pelnė taškus, o toks solidus visų indėlis jau po pirmojo ketvirčio leido pabėgti nuo oponentų per saugų atstumą – 32:15.
Skirtumas nenustojo augti ir antrajame kėlinyje, kuomet po Tony Perkinso epizodų puolime komandas jau skyrė daugiau nei 20 taškų – 40:18. Nors jonaviečiai stabilizavo padėtį, tai niekieno neguodė, kadangi po pirmosios dalies Kėdainių krepšininkai toliau tvirtai kontroliavo rungtynes – 61:43.
„Jonava Hipocredit“: Benjaminas Krikke'as 25, Makai Ashtonas-Langfordas 19, Eimantas Stankevičius 17, Džiugas Slavinskas 14.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Tony Perkinsas 19, Justinas Marcinkevičius 17, Trentas McLaughlinas 14, Justinas Ramanauskas 10, Tyleris Petersonas ir Ethanas Chargois poi 9, J.D. Muila 8, Ignas Vaitkus 7.
Jonavos CBetKėdainių NevėžisKaraliaus Mindaugo taurė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.