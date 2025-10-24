„Žalgirio“ triuškintas „Barcelona“ treneris po pralaimėjimo nuleido galvą: „Jokių pasiteisinimų“

Viso mačo metu atsilikusi „Barcelona“ turėjo net 25 taškų deficitą ir tik ketvirtojo kėlinio pabaigoje sugebėjo kiek sumažinti atsilikimą.
„Nebuvome nuoseklūs gynyboje, ypač vienas prieš vieną situacijose. Tuo metu „Žalgiris“ dažnai žaidė tokiose situacijose. Po mūsų klaidų jie galėjo bėgti ir rinkti taškus greitose atakose.
Mes nežaidėme solidžiai gynyboje, o ir puolime neradome savojo ritmo. Neturime jokių pasiteisinimų“, – samprotavo „Barcelona“ strategas.
Po šešerių sužaistų rungtynių Katalonijos klubas savo kraityje turi tris pergales ir tris pralaimėjimus.