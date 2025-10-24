„Žalgirio“ triuškintas „Barcelona“ treneris po pralaimėjimo nuleido galvą: „Jokių pasiteisinimų“

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
91
Rungtynių statistika
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
BC Dubai
BC Dubai
79
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
85
„Monaco“
„Monaco“
77
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
100
„Valencia“
„Valencia“
103
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
88
Rungtynių statistika
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
SportasKrepšinis

„Žalgirio“ triuškintas „Barcelona“ treneris po pralaimėjimo nuleido galvą: „Jokių pasiteisinimų“

2025 m. spalio 24 d. 08:46
Lrytas.lt
Traumų išretinta „Barcelona“ ekipa ketvirtadienį nebuvo panaši į save. Joano Penarroya auklėtiniai 73:88 nusileido Kauno „Žalgiriui“, o pasibaigus rungtynėms kai kurių savų sirgalių net buvo palydėti švilpimu.
Daugiau nuotraukų (6)
Viso mačo metu atsilikusi „Barcelona“ turėjo net 25 taškų deficitą ir tik ketvirtojo kėlinio pabaigoje sugebėjo kiek sumažinti atsilikimą.
„Nebuvome nuoseklūs gynyboje, ypač vienas prieš vieną situacijose. Tuo metu „Žalgiris“ dažnai žaidė tokiose situacijose. Po mūsų klaidų jie galėjo bėgti ir rinkti taškus greitose atakose.
Mes nežaidėme solidžiai gynyboje, o ir puolime neradome savojo ritmo. Neturime jokių pasiteisinimų“, – samprotavo „Barcelona“ strategas.
Po šešerių sužaistų rungtynių Katalonijos klubas savo kraityje turi tris pergales ir tris pralaimėjimus.
BarcelonaKauno ŽalgirisEurolyga

