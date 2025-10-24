Barselonoje dominavusio „Žalgirio“ snaiperis šyptelėjo: pasidarėme išvadas

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
91
Rungtynių statistika
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
BC Dubai
BC Dubai
79
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
85
„Monaco“
„Monaco“
77
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
100
„Valencia“
„Valencia“
103
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
88
Rungtynių statistika
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
SportasKrepšinis

Barselonoje dominavusio „Žalgirio“ snaiperis šyptelėjo: pasidarėme išvadas

2025 m. spalio 24 d. 07:00
Lrytas.lt
Trijų iš eilės pralaimėjimų seriją Eurolygoje bei Lietuvos krepšinio lygoje nutraukęs Kauno „Žalgiris“ saldžiu būdu sugrįžo į pergalių kelią. Lietuvos čempionai ketvirtadienį išvykoje vykusiose rungtynėse tiesiog dominavo.
Daugiau nuotraukų (10)
Tomo Masiulio auklėtiniai Katalonijos sostinėje Barselonoje 88:73 pranoko vietos „Barcelona“ krepšininkus ir per šešerias Eurolygos rungtynes įsirašė ketvirtąją pergalę.
„Gera gynyba, susikaupimas. Tai buvo pagrindiniai faktoriai – sustabdyti jų greitą puolimą ir atstovėti prieš juos talentingus žaidėjus puolime. Manau, tai pavyko“, – apie pagrindinius raktus į ją po mačo prakalbo Deividas Sirvydis.
25-erių gynėjas šiose rungtynėse pataikė du tolimus metimus ir iš viso įmetė 14 taškų.
„Viskas neblogai. Po truputį naudojuosi šansais ir tiek. Dabar pasidžiaugsime, bet rungtynės jau praeityje. Žiūrime į kitas“, – tęsė jis.
Prieš tai „Žalgiris“ Eurolygoje buvo pralaimėjęs dvejas rungtynes iš eilės. Vėliau sekė ir sekmadienį patirta nesėkmė Lietuvos krepšinio lygoje, kai kauniečiai namuose nusileido Panevėžio „Lietkabeliui“.
Kokias išvadas pasidarė Lietuvos čempionai?
„Išvadas pasidarėme kiekvienas su savimi. Buvo daug vaizdo peržiūrų, išanalizavome komandines spragas, bet viskas prasideda nuo savęs“, – samprotavo D.Sirvydis.
Deividas SirvydisBarcelonaKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių

