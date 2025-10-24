Barselonoje dominavusio „Žalgirio“ snaiperis šyptelėjo: pasidarėme išvadas

Tomo Masiulio auklėtiniai Katalonijos sostinėje Barselonoje 88:73 pranoko vietos „Barcelona“ krepšininkus ir per šešerias Eurolygos rungtynes įsirašė ketvirtąją pergalę.
„Gera gynyba, susikaupimas. Tai buvo pagrindiniai faktoriai – sustabdyti jų greitą puolimą ir atstovėti prieš juos talentingus žaidėjus puolime. Manau, tai pavyko“, – apie pagrindinius raktus į ją po mačo prakalbo Deividas Sirvydis.
25-erių gynėjas šiose rungtynėse pataikė du tolimus metimus ir iš viso įmetė 14 taškų.
„Viskas neblogai. Po truputį naudojuosi šansais ir tiek. Dabar pasidžiaugsime, bet rungtynės jau praeityje. Žiūrime į kitas“, – tęsė jis.
Prieš tai „Žalgiris“ Eurolygoje buvo pralaimėjęs dvejas rungtynes iš eilės. Vėliau sekė ir sekmadienį patirta nesėkmė Lietuvos krepšinio lygoje, kai kauniečiai namuose nusileido Panevėžio „Lietkabeliui“.
Kokias išvadas pasidarė Lietuvos čempionai?
„Išvadas pasidarėme kiekvienas su savimi. Buvo daug vaizdo peržiūrų, išanalizavome komandines spragas, bet viskas prasideda nuo savęs“, – samprotavo D.Sirvydis.
Deividas SirvydisBarcelonaKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių