Belgrade – organizuoto „Partizan“ ir pašėlusio „Paris Basketball“ akistata

Didžiausioje pirmenybių – Belgrado – arenoje vyksiančio susitikimo pradžia – 21:30 val. Rungtynes kviečiame sekti kartu su Lrytas.
„Partizan“ ekipa šios savaitės pradžioje patyrė smūgį, kai dėl traumos ilgam iškrito pagrindinis komandos įžaidėjas Carlikas Jonesas. Belgrado komandai padėti rungtynėse negalės ir iš NBA atvykęs ekipos naujokas Shake'as Miltonas.
Paryžiaus klube apie naujas traumas paskelbta nebuvo.
Praėjusį sezoną tarpusavio dvikovose komandos pasidalino po pergalę. Pirmąjį mačą namie laimėjo Paryžiaus krepšininkai, o vėliau atsakomojoje dvikovoje pranašesni buvo jau Ž. Obradovičiaus žaidėjai.