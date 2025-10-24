Konferencija
J. Vainauską įžeidusiam E. Skersiui – smūgis: skelbiama apie pradėtą drausminę bylą

2025 m. spalio 24 d. 12:16
Lrytas.lt
Penktadienį asociacija „Lietuvos krepšinis“ (buvusi Lietuvos krepšinio federacija) išplatino pranešimą, kad Etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK) 2025 m. spalio 23 d. posėdyje svarstė gautą Jono Vainausko skundą dėl Eimanto Skersio viešų pasisakymų Utenos „Juventus“ studijoje prieš LKL rungtynes su Kėdainių „Nevėžiu“.
Pridedama, kad komisija nutarė pradėti drausminę bylą Eimantui Skersiui. Jam suteiktas 7 kalendorinių dienų terminas pateikti atsiliepimą į skundą.
Primename, kad rugsėjo pabaigoje po „Delfi“ laidoje J.Vainausko išsakytos kritikos vienas iš Utenos „Juventus“ klubo vadovų jam nusprendė atsakyti įžeidimu.
„Neklausiau laidos, bet ką aš galiu pasakyti – kiekvienas žmogus turi teisę reikšti savo nuomonę, – tiesioginiame eteryje kalbėjo E.Skersis. – Jei tu eini kalbėti į laidą, tu turi šnekėti apie dalykus, kuriuos tikrai išmanai.
Manau, kad Jonas Vainauskas puikiai galėtų kalbėti apie narkotikų kainas pasaulinėje rinkoje, apie alkoholio pasiūlą Lietuvoje, jo įtaką žmogaus psichikos raidai.
Kaip rodo pastarojo dešimtmečio įvykiai, tuose dalykuose Jonas Vainauskas yra žymiai produktyvesnis nei krepšinyje. Tiek galiu pasakyti apie Jono Vainausko komentarus.“
Jonas VainauskasEimantas SkersisUtenos Juventus
