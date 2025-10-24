J. Vainauską įžeidusiam E. Skersiui – smūgis: skelbiama apie pradėtą drausminę bylą

Pridedama, kad komisija nutarė pradėti drausminę bylą Eimantui Skersiui. Jam suteiktas 7 kalendorinių dienų terminas pateikti atsiliepimą į skundą.
Primename, kad rugsėjo pabaigoje po „Delfi“ laidoje J.Vainausko išsakytos kritikos vienas iš Utenos „Juventus“ klubo vadovų jam nusprendė atsakyti įžeidimu.
„Neklausiau laidos, bet ką aš galiu pasakyti – kiekvienas žmogus turi teisę reikšti savo nuomonę, – tiesioginiame eteryje kalbėjo E.Skersis. – Jei tu eini kalbėti į laidą, tu turi šnekėti apie dalykus, kuriuos tikrai išmanai.
Manau, kad Jonas Vainauskas puikiai galėtų kalbėti apie narkotikų kainas pasaulinėje rinkoje, apie alkoholio pasiūlą Lietuvoje, jo įtaką žmogaus psichikos raidai.
Kaip rodo pastarojo dešimtmečio įvykiai, tuose dalykuose Jonas Vainauskas yra žymiai produktyvesnis nei krepšinyje. Tiek galiu pasakyti apie Jono Vainausko komentarus.“
Jonas VainauskasEimantas SkersisUtenos Juventus
Rodyti daugiau žymių