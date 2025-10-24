J. Valančiūno produktyvus žaidimas laimės neatnešė – „Nuggets“ apmaudžiai pralaimėjo rungtynes

„Nuggets“ pripažino varžovų pranašumą 131:137 (31:27, 39:34, 24:33, 26:26, 11:17).
J.Valančiūnas savo laiką aikštėje išnaudojo produktyviai – 33-ejų uteniškis per 12 aikštėje praleistų minučių įmetė 8 taškus (4/5 dvit.), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
„Nuggets“ turėjo puikią galimybę laimėti rungtynes ketvirtojo kėlinio metu, bet iššvaistė pranašumą.
Svečių košmaru tapo „Golden State Warriors“ vedlys Stephenas Curry, kuris įspūdingu tolimu metimu sugebėjo išlyginti rezultatą ir pasiųsti mačą į pratęsimą (120:120).
Denverio klubo nuo pralaimėjimo neišgelbėjo ir Aarono Gordono karjeros rungtynės.
Aukštaūgis įmetė net 10 tritaškių ir iš viso pasižymėjo pelnydamas 50 taškų.
Tuo metu Nikola Jokičius pirmose sezono rungtynėse pasižymėjo trigubu dviženkliu – įmetė 21 tašką, atkovojo 13 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.
„Warriors“ gretose spindėjo nesulaikomai žaidęs S.Curry. Mačo herojus akistatą užbaigė su 42 taškais.
„Golden State Warriors“: Stephenas Curry 42, Jimmy Butleris 21, Jonathanas Kuminga 14, Draymondas Greenas 13.
„Denver Nuggets“: Aaronas Gordonas 50, Jamalas Murray 25, Nikola Jokičius 21, Timas Hardaway 10.
Jonas ValančiūnasDenver NuggetsNikola Jokičius
