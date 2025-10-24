Kovėsi dėl to paties gynėjo, dabar kaunasi aikštėje: „Bayern“ prieš „Olympiakos“

Dėl to paties žaidėjo kovojusios Miuncheno „Bayern“ ir Pirėjo „Olympiakos“ ekipos dabar susitinka tarpusavyje. Mačo pradžia – 21:45 val. Jį sekti kviečiame kartu su Lrytas.
Nukonkuruota kovoje dėl Jaredo Butlerio, kuris pasirinko Belgrado „Crvena Zvezda“, Pirėjo komanda bandė pasirašyti sutartį su ilgamečiu NBA gynėju Spenceriu Dinwiddie. Visgi šis galiausiai pasirinko „Bayern“ pasiūlymą ir prie komandos prisijungs kitą savaitę.
„Olympiakos“ komandai rungtynėse pirmąkart padės dar iki tol nė vieno susitikimo šį sezoną nesužaidęs Shaquielle'as McKissicas. Tuo tarpu komandos kapitonas Kostas Papanikolaou dėl šlaunies traumos nežais.
Praėjusį sezoną tarpusavio dvikovose komandos pasidalino po pergalę. Pirmojoje akistatoje namie buvo pranašesni „Bayern“ krepšininkai (84:80), tačiau antrosiose sezono rungtynėse Pirėjo komanda svečius iš Miuncheno sudaužė net 43 taškų skirtumu (112:69).