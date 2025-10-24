M. Grigonio „Panathinaikos“ kelyje – Italijos komanda

PAO kelyje – tris pergales turinti Bolonijos „Virtus“ komanda, kurioje šiemet žaidžia praėjusį sezoną Kauno „Žalgiriui“ atstovavęs serbas Alenas Smailagičius. Rungtynes kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Likus valandai iki rungtynių Graikijos žiniasklaida pranešė, kad „Panathinaikos“ ekipai šiose rungtynėse neturėtų padėti puolėjai Nikos Rogkavopoulos ir Juancho Hernangomezas. Visgi abu krepšininkai rungtynėms yra registruoti ir žaidžia.
Praėjusį sezoną abi tarpusavio rungtynes laimėjo Ergino Atamano treniruojama Atėnų komanda, vieną iš pergalių namie pasiekusi net 21 taško skirtumu (111:90).
Rungtynių pradžia – 21:00 val.