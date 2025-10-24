Operacija truko keletą metų, buvo sulaikyti 34 asmenys vienuolikoje skirtingų JAV valstijų, specialioje spaudos konferencijoje pranešė FTB vadovas Kashas Patelis.
Skandale figūruoja dvi bylos: vienoje yra 6 atsakovai, kaip teigiama, dalyvavę statant už krepšinio rungtynes, kitoje – net 31, kaip teigiama, dalyvavęs nelegaliuose pokerio turnyruose.
Minimi pokerio turnyrai Niujorko mieste buvo remiami keturių Italijos-JAV organizuoto nusikalstamumo grupuočių: Lucchese, Bonanno, Gambino ir Genovese mafijos šeimos, priklausančios „La Cosa Nostra“ mafijų šeimai.
Abiejose bylose minimi trys tie patys atsakovai. Vienas iš jų – Damonas Jonesas, tris sezonus (2005-08 m.) žaidęs „Cleveland Cavaliers“ komandoje kartu su Žydrūnu Ilgausku. Kiti du asmenys yra Ericas Earnestas ir Shane'as Hennenas.
Nelegalios lažybos už NBA rungtynes
Tarp šešių minimų atsakovų – Kasparo Jakučionio komandos draugas „Miami Heat“ komandoje Terry Rozieras. Taip pat buvo paminėta, kad tarp šių asmenų yra ir buvęs NBA žaidėjas, dabar dirbantis treneriu. Apibūdinto asmens profilis sutampa su sulaikytojo Chauncey Billupso.
Buvęs NBA krepšininkas Jontay Porteris, kuriam lyga uždraudė joje žaisti visam gyvenimui, už dalyvavimą šioje schemoje jau buvo nubaustas.
Kaip paskelbė JAV prokuroras Josephas Nocella, buvo lažinamasi naudojantis nevieša informacija, pavyzdžiui, žinant, kada žaidėjai nežais, arba žinant, kada jie rungtynes baigs anksčiau laiko dėl traumų ar ligų. Buvo naudojamasi susikompromitavusiais žmonėmis kaip D. Jonesas ir T. Rozieras, informacija, gauta dėl užmegztų ilgalaikių santykių. Bent vieną kartą žaidėjui – J. Porteriui – buvo grasinama.
Statymai, kurių vertė – šimtai tūkstančių dolerių, buvo atliekami už žaidėjų individualius marketus, t.y. statymus, kuriais lažinamasi, ar žaidėjas surinks daugiau ar mažiau taškų, atkovotų kamuolio ar bet kurio kito rodiklio. Visada renkamasi buvo, kad bus surinkta mažiau negu pateikiama linija.
Milijoniniai laimėjimai vėliau buvo išsidalinti įvairiais būdais: peer-to-peer platformose, bankiniais pavedimais ir grynaisiais,.
Schema vyko dvejus metus – nuo 2022-ųjų iki 2024-ųjų. Vienas iš minimų atvejų – 2023 metų kovo 23-iosios rungtynės tarp „Charlotte Hornets“ ir „New Orleans Pelicans“.
Terry Rozieras pasakė savo vaikystės draugui Deniro Lasteriui, kad simuliuodamas traumą ketina rungtynes baigti anksčiau. Šis informaciją perdavė lošimų tinklui, kuris šia informacija pasinaudojo laimėti milijonus. T. Rozieras baigė rungtynes vos po 9 minučių.
Vėliau po rungtynių bendrai uždirbti pinigai buvo pristatyti į T. Roziero namus, kur bus atvirai skaičiuojami, teigia policijos atstovė Jessica Tisch.
Tuo tarpu buvęs Ž. Ilgausko bendraklubis D. Jonesas į statymų sūkurį pateko būdamas neoficialia „Los Angeles Lakers“ trenerių štabo dalimi 2022-2023 m. sezono metu. Vienu iš atvejų jis perdavė informaciją, kad komandos didysis trejetas, į kurį pateko ir LeBronas Jamesas, rungtynėse su „Milwaukee Bucks“ nežais.
L. Jamesas vėliau iš viso praleido trejas rungtynes, o tą susitikimą „Bucks“ laimėjo, o D. Jonesas už parduotą informaciją susižėrė nemenką sumą pinigų.
Byloje taip pat minima, kad vienas „Orlando Magic“ žaidėjas perdavė informaciją lošėjams, kad komanda po to, kai „Cleveland Cavaliers“ nusprendė rungtynėse pailsinti savo startinį penketą ir apie tai paskelbė viešai, darys tą patį, o tokia informacija nebuvo vieša. Buvo atlikta dešimtys statymų, kad Klivlendo komanda nepralaimės didesniu nei nustatytas skirtumu, o „Cavaliers“ tą susitikimą net laimėjo.
Pokeris su mafija
Sulaikyti buvo eilę pokerių turnyrų, skirtų išviloti pinigus, vykdę asmenys, o visoje schemoje aktyviai figūravo ir Italijos mafija.
Kaip paskelbė J. Nocella, buvo įviliojami žuvimis vadinti žmonės, kurių dalyvavimas pokerio mačuose turėjo tik vieną tikslą – išvilioti iš jų pinigus. Iš viso išviliota buvo virš 7 milijonų dolerių.
Buvo naudojamasi žinomais asmenimis, kad turnyrams būtų suteikta legitymumo. Tarp tokių asmenų – C. Billupsas ir D. Jonesas. Vieno žaidimo metu buvo išvilioti dešimtys, o kartais – ir šimtai, tūkstančių dolerių.
Kaltinamieji naudojo modernias sukčiavimo technikas, teigiama FTB spaudos konferencijoje. Buvo naudojamos kortų maišymo mašinos, tačiau jos buvo pakeistos taip, kad nuskaitytų kortas ir pagal jas numatytų, kuris iš dalyvių turi didžiausius šansus laimėtą pasirinktą lošimo „ranką“.
Ši informacija buvo perduodama kitame pastate esančiam operatoriui. Šis informaciją perduodavo prie pokerio stalo esančiam žmogui, vadintam quarterbacku pagal amerikietiško futbolo poziciją, kurios žaidėjas vadovauja visam komandos puolimui ir kitiems žaidėjams skelbia derinius.
Toks asmuo slapčia perduodavo informaciją kitiems dviems žmonėms prie stalo, kurie ja naudodamiesi vykdydavo operaciją.
Buvo naudojamos paslėptos kameros, specialūs akiniai ar jų lęšiai, kad būtų galima nuskaityti iš anksto pažymėtas kortas. Į stalus buvo įmontuoti infraraudonųjų spindulių davikliai, galintys nuskaityti užverstas kortas.
Minėtos keturios – Lucchese, Bonanno, Gambino ir Genovese – mafijos šeimos kontroliavo legalius pokerio turnyrus Niujorko mieste, todėl netruko pasinaudoti ir šia nelegalaus lošimo situacija. Mafijos šeimos padėjo organizuoti pokerio žaidimus, „išmušinėdavo“ skolas, o galiausiai pasiimdavo dalį nugvelbtų pinigų.
Pinigai buvo perduodami grynaisiais, kriptovaliuta ir naudojantis užsienyje registruotomis kompanijomis.
Keletas iš kaltinamųjų, kaip teigiama, įvykdė ginkluotą apiplėšimą norėdami atimti kortų dalinimo aparatą, buvo naudojama prievarta ir grasinimai siekiant išvilioti pinigus už pokerio turnyrus.
Viena auka, teigiama, prarado 1,8 milijono JAV dolerių.
Pajuokos objektu tapusi NBA ir ESPN
Tiek Terry Rozieras, tiek ir Chauncey Billupsas po ketvirtadienį vykusio posėdžio buvo paleisti. Iš jų abiejų buvo paimti pasai, jiems buvo įvesti kelionių ribojimai, o C. Billupsas turės susimokėti, kaip teigiama, didelę išpirką (angl. bail).
Šioje situacijoje įdomu tai, kad NBA po to, kai paaiškėjo įtarimai, kad Terry Rozieras simuliuodavo traumas, kad padėtų lošėjams laimėti milijonus, atliko savo tyrimą.
Tuomet lyga žaidėją išteisino teigdama, kad nerado jokių įrodymų, kad žaidėjas darė ką nors blogo.
ESPN žurnalistas Brianas Windhorstas praneša, kad tokie T. Roziero veiksmai buvo sugauti tą pačią dieną, tačiau NBA viską norėjo nuslėpti. Krepšininkas dėl „traumos“ nuo kovo mėnesio nebežaidė visą likusį sezoną, nors iš tikrųjų, kaip teigia žurnalistas, tai buvo tik lygos sprendimas žaidėją patraukti nuo dėmesio.
Šiuo metu lyga atlieka dar vieną tyrimą, kurio dėmesio centre – puolėjas Malikas Beasley, kuris taip pat buvo sulaikytas dėl kaltinimų nelegaliomis lažybomis.
Kiekvieną sezoną NBA skelbia vis daugiau naujų sandorių su lažybų bendrovėmis, o dėmesio centre šį kartą atsidūrė ir žiniasklaidos gigantas ESPN, taip pat turintis savo lažybų bendrovę „ESPN Bet“.
Kai paaiškėjo, jog lygoje rungtyniaujantis krepšininkas ir komandos vyr. treneris buvo sulaikyti, ESPN savo pagrindinėje rytinės-dieninės programos laidoje visų pirma koncentravosi į Victoro Wembanyamos pasirodymą prieš porą dienų.
Kai galiausiai buvo prieita prie segmento apie didįjį skandalą, ekrane šmėžavo „ESPN Bet“ reklamos, vėliau jos buvo nuimtos.
Kanalo didžiausia ir brangiausia žvaigždė Stephenas A. Smithas vietoje to, kad išreikštų rūpestį dabartine NBA situacija ir kalbėtų apie bylą, paskyrė laiką atakuoti prezidentą Donaldą Trumpą teigdamas, kad čia yra jo atpildas už protestus. Verta pažymėti, kad tyrimas buvo pradėtas D. Trumpui nesant prezidentu.
Per pastaruosius keletą metų JAV vis aktyviau legalizuojant sporto lažybas NBA buvo traukinio, važiuojančio lažybininkų bėgiais, priekyje. Dabar lyga turi srėbti to vaisius.
