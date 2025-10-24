Stambulo derbis Eurolygoje: Šaro „Fenerbahce“ prieš „Efes“

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
91
Rungtynių statistika
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
BC Dubai
BC Dubai
79
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
85
„Monaco“
„Monaco“
77
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
100
„Valencia“
„Valencia“
103
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
88
Rungtynių statistika
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
72
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
43
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
44
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
26
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
25
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
SportasKrepšinis

Stambulo derbis Eurolygoje: Šaro „Fenerbahce“ prieš „Efes“

2025 m. spalio 24 d. 20:15
Lrytas.lt
Eurolygos vakarą penktadienį pradeda dviejų Turkijos klubų derbis – Stambulo „Fenerbahce“ prieš Stambulo „Anadolu Efes“.
Daugiau nuotraukų (1)
Abi komandos Eurolygos turnyrinėje lentelėje yra kaimynės – po dvi pergales iškovojusios ir patyrusios po tris pralaimėjimus abi Stambulo komandos dalinasi 14-ą poziciją.
„Efes“ klubui susitikime padėti dėl užklupusios migrenos negalės centras Kai'us Jonesas. Kitas centras Georgios Papagianis dėl sunkios traumos šį sezoną neberungtyniaus, o puolėjas Erčanas Osmani, apie kurį buvo skelbta, kad dėl peties traumos negalės komandai padėti tris savaites, visgi į aikštelę išbėgti galimybę turi.
„Fenerbahce“ ekipoje klaustukas kabojo virš komandos naujoko Taleno Hortono-Tuckerio pavardės. Dėl klubo traumos pastarąsias dvejas rungtynes nežaidęs krepšininkas derbyje vis dėlto dalyvaus, pranešė Turkijos komanda.
Praėjusį sezoną abejas tarpusavio rungtynes Eurolygoje laimėjo Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahce“ ekipa.
Stambulo FenerbahceŠarūnas JasikevičiusStambulo Anadolu Efes
Rodyti daugiau žymių

