Stambulo derbis Eurolygoje: Šaro „Fenerbahce“ prieš „Efes“

Abi komandos Eurolygos turnyrinėje lentelėje yra kaimynės – po dvi pergales iškovojusios ir patyrusios po tris pralaimėjimus abi Stambulo komandos dalinasi 14-ą poziciją.
„Efes“ klubui susitikime padėti dėl užklupusios migrenos negalės centras Kai'us Jonesas. Kitas centras Georgios Papagianis dėl sunkios traumos šį sezoną neberungtyniaus, o puolėjas Erčanas Osmani, apie kurį buvo skelbta, kad dėl peties traumos negalės komandai padėti tris savaites, visgi į aikštelę išbėgti galimybę turi.
„Fenerbahce“ ekipoje klaustukas kabojo virš komandos naujoko Taleno Hortono-Tuckerio pavardės. Dėl klubo traumos pastarąsias dvejas rungtynes nežaidęs krepšininkas derbyje vis dėlto dalyvaus, pranešė Turkijos komanda.
Praėjusį sezoną abejas tarpusavio rungtynes Eurolygoje laimėjo Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahce“ ekipa.
Stambulo FenerbahceŠarūnas JasikevičiusStambulo Anadolu Efes
