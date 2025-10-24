Tarp skandalingame pokeryje su mafija dalyvavusių krepšininkų – legendinis NBA aukštaūgis

Dabar paiškėjo, kad į nelegalaus pokerio vakarus vaikščiojo ir NBA legenda, „Šlovės muziejaus“ narys Kevinas Garnettas.
Kaip skelbia žurnalistas Pablo Torre, K. Garnettas yra vienas iš buvusių sportininkų, paminėtų FTB byloje. Aukštaūgis pokerio vakare dalyvavo 2019-aisiais.
Minimi pokerio turnyrai Niujorko mieste buvo remiami keturių Italijos-JAV organizuoto nusikalstamumo grupuočių: Lucchese, Bonanno, Gambino ir Genovese mafijos šeimos, priklausančios „La Cosa Nostra“ mafijų šeimai.
Buvo naudojamasi žinomais asmenimis, kad turnyrams būtų suteikta legitymumo. Tarp tokių asmenų – C. Billupsas ir D. Jonesas. Vieno žaidimo metu buvo išvilioti dešimtys, o kartais – ir šimtai, tūkstančių dolerių.
Kaltinamieji naudojo modernias sukčiavimo technikas, teigiama FTB spaudos konferencijoje. Buvo naudojamos kortų maišymo mašinos, tačiau jos buvo pakeistos taip, kad nuskaitytų kortas ir pagal jas numatytų, kuris iš dalyvių turi didžiausius šansus laimėtą pasirinktą lošimo „ranką“.
Ši informacija buvo perduodama kitame pastate esančiam operatoriui. Šis informaciją perduodavo prie pokerio stalo esančiam žmogui, vadintam quarterbacku pagal amerikietiško futbolo poziciją, kurios žaidėjas vadovauja visam komandos puolimui ir kitiems žaidėjams skelbia derinius.
Toks asmuo slapčia perduodavo informaciją kitiems dviems žmonėms prie stalo, kurie ja naudodamiesi vykdydavo operaciją.
Buvo naudojamos paslėptos kameros, specialūs akiniai ar jų lęšiai, kad būtų galima nuskaityti iš anksto pažymėtas kortas. Į stalus buvo įmontuoti infraraudonųjų spindulių davikliai, galintys nuskaityti užverstas kortas.
Kevinas GarnettasNBAnelegalios lažybos
Rodyti daugiau žymių