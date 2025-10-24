Tarptautinis kuriozas, kuriame – Rasa Liuimienė ir Jure Zdovcas: komanda liko nubausta dukart

Iki rungtynių tarp J. Zdovco treniruojamos Salonikų PAOK ir Vloclaveko „Anwil“ pabaigos likus dviems su puse minutės Lenkijos komandos gynėjas Isaiah Mucius nespėjo laiko pereiti aikštelės vidurio ir buvo užfiksuotas 8 sekundžių pažeidimas.
Kamuolį iš užribio išsimetė PAOK ekipa, kuriai šį sezoną atstovauja ir buvęs žalgirietis Tomas Dimša. Graikijos ekipa prieš išsimetant kamuolį atliko keitimus. Taip nutiko, kad kitą ataką PAOK krepšininkai pradėjo šešiese.
Teisėjai to nematė ir beveik penkias atakos laiko sekundes puolimą svečiai iš Graikijos rezgė šešiese. „Anwil“ atsarginiai žaidėjai ėmė aktyviai protestuoti, vienas iš jų net pribėgo prie šalia buvusio teisėjo mosikuodamas, kad šis nemato, jog priešininkai žaidžia šešiese.
Galiausiai PAOK centras Benas Moore'as iš aikštelės pro pat šį arbitrą išbėgo, o Vloclaveko komandos atsarginių suolelis už protestus buvo nubaustas technine pražanga.
Įdomu tai, kad rungtynių komisare dirbo tarptautinę FIBA licenciją turinti LKL direktorė Rasa Liuimienė.
Rungtynėms teisėjavo makedonas Igoris Mitrovskis, ispanas Joaquinas Garcia ir kitas ispanas Fernando Calatrava, kuris taip pat dirbo ir Vilniuje vykusiame FIBA Čempionų lygos mače prieš porą savaičių tarp „Ryto“ ir Varšuvos „Legia“ komandų.
PAOK komanda liko nenubausta, o baudos metimą už techninę pražangą realizavo lietuvis Tomas Dimša. Rungtynes po pratęsimo vienu tašku – 94:93 – laimėjo būtent PAOK.