Atskleistas „Žalgirio“ lyderio traumos rimtumas

Eurolygos šeštojo turo dvikovą su „FC Barcelona“ starto penkete pradėjęs žalgirietis vienos pirmųjų atakų metu pajuto kojos skausmus ir nebegalėjo tęsti rungtynių.
Grįžus į Kauną, gynėjui buvo atlikti tyrimai, kurie patvirtino šlaunies raumens traumą. N.Williamsas-Gossas praleis kelerias artimiausias rungtynes, o jo sveikatos būklė bus nuolat stebima ir vertinama gydytojų komandos.
Apie tolimesnį žaidėjo sugrįžimą bus pranešta atskirai, atsižvelgiant į sveikimo procesą.
Šį sezoną Eurolygoje N.Williamsas-Gossas fiksuoja 11,5 taško, 2 atkovotų kamuolių, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 10,2 naudingumo balo statistiką.