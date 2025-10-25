Atskleistas „Žalgirio“ lyderio traumos rimtumas

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
91
Rungtynių statistika
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
BC Dubai
BC Dubai
79
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
85
„Monaco“
„Monaco“
77
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
100
„Valencia“
„Valencia“
103
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
88
Rungtynių statistika
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
69
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
75
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
83
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
71
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
96
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Atskleistas „Žalgirio“ lyderio traumos rimtumas

2025 m. spalio 25 d. 14:21
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ komanda artimiausiu metu turės verstis be gynėjo Nigelo Williamso-Gosso.

Eurolygos šeštojo turo dvikovą su „FC Barcelona“ starto penkete pradėjęs žalgirietis vienos pirmųjų atakų metu pajuto kojos skausmus ir nebegalėjo tęsti rungtynių.
Grįžus į Kauną, gynėjui buvo atlikti tyrimai, kurie patvirtino šlaunies raumens traumą. N.Williamsas-Gossas praleis kelerias artimiausias rungtynes, o jo sveikatos būklė bus nuolat stebima ir vertinama gydytojų komandos.
Apie tolimesnį žaidėjo sugrįžimą bus pranešta atskirai, atsižvelgiant į sveikimo procesą.
Šį sezoną Eurolygoje N.Williamsas-Gossas fiksuoja 11,5 taško, 2 atkovotų kamuolių, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 10,2 naudingumo balo statistiką.
Nigelis Williamsas-GossasKauno ŽalgirisEurolyga

