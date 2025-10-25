Lrytas Premium prenumerata tik
Dominuojantis M. Blaževičius vėl buvo pagrindinis pergalės kalvis

2025 m. spalio 25 d. 18:38
Lrytas.lt
Marekas Blaževičius tęsia dominavimą Turkijos krepšinio čempionate, o jo atstovaujama Bursos „Tofas“ (3/2) šventė dar vieną pergalę.
Lietuvio atstovaujama ekipa šeštadienį 91:70 (22:15, 24:15, 21:21, 24:19) sutriuškino Stambulo „Buyukcekmece“ (0/5) ekipą.
M.Blaževičius buvo rezultatyviausias ir naudingiausias krepšininkas nugalėtojų ekipoje.
Aukštaūgis pelnė 17 taškų (8/10 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 6 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą ir surinko 23 naudingumo balus.
„Tofas“: Marekas Blaževičius 17, Yigitcanas Saybiras 12, Hugo Bessonas ir Maxwellas Lewisas po 11.
„Buyukcekmece“: Jalenas Lecque 20, Shawnas Pipesas 15, Muhammedas Šenli 10.
