Dominuojantis M. Blaževičius vėl buvo pagrindinis pergalės kalvis

Lietuvio atstovaujama ekipa šeštadienį 91:70 (22:15, 24:15, 21:21, 24:19) sutriuškino Stambulo „Buyukcekmece“ (0/5) ekipą.
M.Blaževičius buvo rezultatyviausias ir naudingiausias krepšininkas nugalėtojų ekipoje.
Aukštaūgis pelnė 17 taškų (8/10 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 6 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą ir surinko 23 naudingumo balus.
„Tofas“: Marekas Blaževičius 17, Yigitcanas Saybiras 12, Hugo Bessonas ir Maxwellas Lewisas po 11.
„Buyukcekmece“: Jalenas Lecque 20, Shawnas Pipesas 15, Muhammedas Šenli 10.