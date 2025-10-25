Lrytas Premium prenumerata tik
J. Hardingo sugrįžimas: „Rytas“ – „Šiauliai“

2025 m. spalio 25 d. 18:42
Vilniaus „Ryto“ (4/1) lyderis Jerrickas Hardingas po traumos sugrįžta į aikštę šeštadienio Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia „Betsson“, namų rungtynėse prieš Šiaulių „Šiaulius“ (3/3).
„Ryto“ lyderis FIBA Čempionų lygos rungtynėse prieš Varšuvos „Legia“ stengėsi atlikti galingą dėjimą, tačiau po varžovo pražangos viskas baigėsi nelaimingai. J. Hardingas labai skaudžiai trenkėsi ant parketo ir areną paliko ant neštuvų.
Visgi blogiausio scenarijaus išvengęs legionierius jau šeštadienį sugrįžta į aikštelę.
Vilniečiai iškovoję 4 pergales LKL čempionate užima 2-ąją poziciją.
Šiaulių ekipa turėdama 3 laimėjimus rikiuojasi 5-oje vietoje.
Praėjusiame reguliariajame sezone „Rytas“ laimėjo visas 4 tarpusavio dvikovas, o ketvirtfinalyje vilniečiai varžovus per dvi rungtynes nušlavė bendru 72 taškų pranašumu.
