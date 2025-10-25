Nesustabdomas L. Dončičius surengė dar vieną vakarėlį NBA lygoje

Slovėno atstovaujama „Los Angeles Lakers“ (1/1) ekipa namuose 128:110 (36:40, 32:23, 40:31, 20:16) susitvarkė su „Minnesota Timberwolves“ (1/1).
Dominavęs L.Dončičius svečiams atseikėjo 49 taškus (9/11 dvit., 5/12 trit., 16/19 baud.), 11 atkovotų kamuolių ir 8 rezultatyvius perdavimus.
Austinas Reavesas prie pergalės pridėjo 25 taškus (7/10 dvit., 2/5 trit., 5/5 baud.), 7 atkovotus kamuolius ir 11 rezultatyvių perdavimų.
Svečių gretose išsiskyrė Antohny Edwardsas. Gynėjas pelnė 31 tašką (8/13 dvit., 3/6 trit., 6/9 baud.), sugriebė 4 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
„Lakers“: Luka Doncičius 49, Austinas Reavesas 25, Rui Hachimura 23.
„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 31, Juliusas Randle'as 26, Donte DiVincenzo 13.
Luka DončičiusAnthony EdwardsasLos Angeles Lakers
Rodyti daugiau žymių