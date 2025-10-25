Š. Jasikevičius liko nusivylęs Turkijos derbiu – kreipėsi į sirgalius

Visgi po rungtynių strategas iš Lietuvos turėjo priekaištų Turkijos sirgaliams.
„Klausiate manęs apie Stambulo derbį, bet negaliu meluoti – čia, „Anadolu Efes“ nesurinko pilnos arenos. „Anadolu Efes“ šiemet turi puikią komandą, ir jie žaidžia prieš čempionų titulą ginančią komandą.
Turkijos rinktinė prieš pusantro mėnesio sugrįžo su didžiuliu ažiotažu ir nuostabiu pasirodymu. Mes neparduodame vietų savo „Ulker“ arenoje, „Anadolu Efes“ neišparduoda visko. Žinau, kad tai ne tas atsakymas, kurio ieškojote, bet tai tiesa“, – į sirgalius Eurolygos eteryje kreipėsi Š.Jasikevičius.
Kalbėdamas apie rungtynes Šaras pasidžiaugė pademonstruotų auklėtinių fiziškumu, tačiau teigė, dar siekiantis išsiaiškinti pilnai komandos rotacijas.
„Antroje pusėje mūsų fiziškumas buvo daug geresnis nei pirmoje. Žinoma, labai padėjo ir mūsų gebėjimas rasti bei realizuoti laisvus metimus.
Bonzie Colsonas pataikė keletą lemiamų metimų. Atradome savo žaidimą, nors ir žingsnis po žingsnio, žaidėme kantriai ir mums pavyko laimėti prieš labai gerą komandą sunkiose rungtynėse išvykoje.
Kai komanda išgyvena sunkų laikotarpį, kiekvienas treneris nori, kad aikštėje žaistų žaidėjai, kurie anksčiau žaidė taip, kaip aš norėjau. Žinoma, su šiais žaidėjais praėjusį sezoną laimėjome čempionatą. Esame pokyčių laikotarpyje, sezonas dar tik prasidėjo. Turime keletą labai gerų naujų žaidėjų, bet jiems prireiks laiko priprasti“, – teigė Š.Jasikevičius.
„Fenerbahce“ po 6 turų Eurolygoje turi 3 pergales ir užima 9-ąją vietą.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceStambulo Anadolu Efes
