Š. Jasikevičius liko nusivylęs Turkijos derbiu – kreipėsi į sirgalius

2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
91
Rungtynių statistika
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
BC Dubai
BC Dubai
79
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
85
„Monaco“
„Monaco“
77
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
100
„Valencia“
„Valencia“
103
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
88
Rungtynių statistika
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
69
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
75
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
83
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
71
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
96
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Š. Jasikevičius liko nusivylęs Turkijos derbiu – kreipėsi į sirgalius

2025 m. spalio 25 d. 09:53
Lrytas.lt
Penktadienį Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ išvykos Eurolygos rungtynėse 79:69 palaužė kitą Stambulo komandą – „Anadolu Efes“.
Daugiau nuotraukų (1)
Visgi po rungtynių strategas iš Lietuvos turėjo priekaištų Turkijos sirgaliams.
„Klausiate manęs apie Stambulo derbį, bet negaliu meluoti – čia, „Anadolu Efes“ nesurinko pilnos arenos. „Anadolu Efes“ šiemet turi puikią komandą, ir jie žaidžia prieš čempionų titulą ginančią komandą.
Turkijos rinktinė prieš pusantro mėnesio sugrįžo su didžiuliu ažiotažu ir nuostabiu pasirodymu. Mes neparduodame vietų savo „Ulker“ arenoje, „Anadolu Efes“ neišparduoda visko. Žinau, kad tai ne tas atsakymas, kurio ieškojote, bet tai tiesa“, – į sirgalius Eurolygos eteryje kreipėsi Š.Jasikevičius.
Kalbėdamas apie rungtynes Šaras pasidžiaugė pademonstruotų auklėtinių fiziškumu, tačiau teigė, dar siekiantis išsiaiškinti pilnai komandos rotacijas.
„Antroje pusėje mūsų fiziškumas buvo daug geresnis nei pirmoje. Žinoma, labai padėjo ir mūsų gebėjimas rasti bei realizuoti laisvus metimus.
Bonzie Colsonas pataikė keletą lemiamų metimų. Atradome savo žaidimą, nors ir žingsnis po žingsnio, žaidėme kantriai ir mums pavyko laimėti prieš labai gerą komandą sunkiose rungtynėse išvykoje.
Kai komanda išgyvena sunkų laikotarpį, kiekvienas treneris nori, kad aikštėje žaistų žaidėjai, kurie anksčiau žaidė taip, kaip aš norėjau. Žinoma, su šiais žaidėjais praėjusį sezoną laimėjome čempionatą. Esame pokyčių laikotarpyje, sezonas dar tik prasidėjo. Turime keletą labai gerų naujų žaidėjų, bet jiems prireiks laiko priprasti“, – teigė Š.Jasikevičius.
„Fenerbahce“ po 6 turų Eurolygoje turi 3 pergales ir užima 9-ąją vietą.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceStambulo Anadolu Efes
Rodyti daugiau žymių

