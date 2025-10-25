Smagus sezono startas: D. Sabonis lemiamu metimu išplėšė pergalę

Lietuvio atstovaujamas „Sacramento Kings“ (1/1) klubas namuose 105:104 (31:24, 18:22, 29:30, 27:28) įveikė „Utah Jazz“ (1/1) ekipą.
Dramatiškoje rungtynių pabaigoje ilgą laiką kelių taškų pranašumą turėjo šeimininkai, tačiau prieš prasidedant paskutinei minutei Keyonte George’as pataikė dvitaškį, o vėliau baudas realizavęs Lauri Markkanenas išvedė „Jazz“ komandą į priekį.
„Kings“ lemiamą metimą patikėjo Malikui Monkui. Gynėjas prasiveržęs atliko netikslų šūvį, tačiau po krepšiu stovėjęs D.Sabonis įveikė varžovus ir atsikovojęs kamuolį pelnė dvitaškį su pražanga.
Baudos aukštaūgis nerealizavo, o kitoje aikštės pusėje K.George’as siekė išplėšti pergalę, bet metimas buvo netikslus.
Didvyris lietuvis ant parketo praleido 36 minutes, per kurias surinko 12 taškų (6/8 dvit., 0/1 trit., 0/1 baud.), 12 atkovotų kamuolių ir 1 rezultatyvų perdavimą.
Nesustabdomas puolime nugalėtojų komandoje buvo Zachas LaVine'as. Amerikietis pelnė 31 tašką (6/9 dvit., 4/9 trit., 7/7 baud.).
Pralaimėtojų ekipoje suomis L.Markkanenas pelnė 33 taškus (8/10 dvit., 4/13 trit., 5/6 baud.) ir atkovojo 4 kamuolius.
„Kings“: Zachas LaVine'as 31, Malikas Monkas 20, Dennisas Schroderis 17.
„Jazz“: Lauri Markkanenas 33, Keyonte George'as 18, Brice'as Sensabaughas 15.
Domantas SabonisSacramento KingsUtah Jazz
