SportasKrepšinis

„Žalgiris“ Gargžduose testuoja lygos naujokus

2025 m. spalio 26 d. 16:43
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ (4/1) krepšininkai sekmadienį Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia „Betsson“, išvykos rungtynėse susitinka su lygos naujokais – „Gargždai Basketball“ (2/3).
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Kauniečiai turėdami 4 laimėjimus užima 4-ąją vietą.
Gargždų klubas laimėjo 2 mačus ir rikiuojasi 6-oje pozicijoje.
Kauno ŽalgirisGargždų GargždaiLietuvos krepšinio lyga (LKL)

