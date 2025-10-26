Ašaras spaudęs J. Hardingas: „Siurrealu“

„Ryto“ lyderis FIBA Čempionų lygos rungtynėse prieš Varšuvos „Legia“ stengėsi atlikti galingą dėjimą, tačiau po varžovo pražangos viskas baigėsi nelaimingai. J. Hardingas labai skaudžiai trenkėsi ant parketo ir areną paliko ant neštuvų.
Visgi blogiausio scenarijaus išvengęs legionierius jau šeštadienį sugrįžo į aikštelę.
„Tai buvo labai ypatingas jausmas. Buvo netgi siurrealu išbėgti į aikštę prieš rungtynes. Tiesa pasakius, labai nerimavau, išspaudžiau kelias ašaras. Džiaugiuosi, kad sugrįžau. Esu pasiruošęs judėti toliau, žaisti ir tobulėti“, – kalbėjo J. Hardingas.
Vilniečiai Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse 94:79 pranoko Šiaulių „Šiaulius“.
„Buvo geras jausmas. Tiesą sakant, jaučiausi netgi geriau nei tikėjausi. Šiek tiek pavargau, reikėjo atgauti kvapą, bet buvo gera vėl grįžti į aikštę, pajusti sirgalių energiją. Taip pat džiaugiuosi ir dėl to, kad iškovojome pergalę“, – apie rungtynes kalbėjo J. Hardingas.
Amerikietis taip pat įvertino savo komandos draugus, kuriuos laiko geriausiais, su kuriais teko iki šiol susidurti.
„Manau, kad šie vyrukai yra geriausi, su kokiais man yra tekę žaisti. Jie visada pasitiki manimi, leidžia man žaisti agresyviai ir būti savimi. Dėl to esu jiems skolingas. Nepaisant to, kas vyksta, stengiuosi pasitikėti savimi. Toks ir yra mano vaidmuo komandoje. Turiu patirties, kurią stengiuosi jai perduoti. Bandau padėti visais įmanomais būdais. Manau šiandien tai ir padariau“, – teigė gynėjas.
Jerrickas HardingasVilniaus RytasŠiaulių Šiauliai
Rodyti daugiau žymių