Auklėtinio sugrįžimą įvertinęs G. Žibėnas: „Mes, kaip komanda, prie jo priprasime“

Vilniečiai namuose 94:79 įveikė svečius iš Saulės miesto, o „Ryto“ vyriausiasis treneris G.Žibėnas po rungtynių matė daug pozityvo.
„Pirmiausiai nudžiugino tai, kad visai gerai atrodėme šioje arenoje eilinėse LKL rungtynėse. Buvo įdomu, kaip čia atrodysime ne europiniame turnyre, ne su pagrindinėmis komandomis, o eilinėse rungtynėse. Tikimės, kad sirgaliai dar labiau įsidrąsins.
Kalbant apie žaidimą, sužaidėme turbūt geriausią pirmą rungtynių pusę puolimo prasme. Gynyboje kažkiek įsijungę kruizo režimą, bet antroje pusėje susitvarkėme ir gynybą. Tikrai įjungėme aukštesnę pavarą ir rungtynės išsisprendėme.
O svarbiausia, kad pasidalinome minutes ir prieš tokią laisvesnę savaitę išvengėme bereikalingų dramų, kur pralaimi rungtynes ir po to aštuonias dienas lauki kitų rungtynių. Sveikinimai žaidėjams ir sirgaliams“, – kalbėjo „Ryto“ strategas.
Po šiurpios traumos į aikštelę sugrįžo ir sostinės ekipos lyderis Jerrickas Hardingas.
Gynėjas sugrįžimo rungtynėse per 18 minučių pelnė 19 taškų (5/8 dvit., 2/3 trit., 3/4 baud.).
„Esame žiauriai laimingi, kad jis grįžo. Reikėjo pirmos atakos, kad jis susimestų tuos metimus. Atrodo, kad jis niekur ir nebuvo iškritęs kelioms savaitėms. Šiandien turėjome tokį Jerricką, kokį turėjome ir prieš nesėkmingą nusileidimą.
Jam tai yra svarbu ne tiek fiziškai, kiek psichologiškai. Tikiuosi, kad kitose rungtynėse jam pačiam nebus tokio nerimo įeinant į rungtynes. Šiandien tas jautėsi. Mes, kaip komanda, prie jo priprasime ir pagaliau žaisime kartu. Tai tik antros rungtynės, kur visi žaidėme kartu“, – kalbėjo G.Žibėnas.
„Ryto“ strategas taip pat išskyrė neįtikėtinai gerą J.Hardingo charakterį.
„Kalbant apie jį – tai yra geras komandžiokas. Matosi patirtis, solidumas ir branda. Tas jį kelia į kitą lygį. Iš mano patirties – kuo aukštesnio lygio žaidėjas, tuo jis paprastesnis kaip asmenybė. Toks yra Jerrickas. Dėl to jį taip palaiko kiekvienas komandos narys.
Jeigu atkreipiate dėmesį, nebus nei vienos blogesnės kūno kalbos, jeigu jis prames sunkesnį metimą. Jis nuo pat pirmos dienos aria kartu su kiekvienu komandos nariu, neišsiskiria, nekelia savęs, kad jis yra geresnis už kažką. Jis yra vienas iš mūsų žaidėjų ir tą supranta.
Bet, iš kitos pusės, mes suprantame, kad jis yra pagrindinis mūsų taškų rinkėjas. Jis toks ir bus. Jis rodo pastangas ir gynyboje, nors gal ir nėra ten geriausias žaidėjas. Toks ankstyvas sugrįžimas atskleidžia daug jo charakterio – jis kovotojas, nori toliau eiti su komandos ambicijomis toliau ir nenori praleisti rungtynių. Labai svarbu, kad gerai įėjo į rungtynes ir manau, kad po jų jis jaučiasi kur kas geriau nei prieš jas“, – teigė treneris.
Kitas potencialus „Ryto“ lyderis – Jordanas Walkeris pelnė 12 taškų (0/3 dvit., 4/7 trit.), atkovojo 2 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
G.Žibėnas džiaugiasi, jog pradėjo gynyboje matytis ir jo pastangos.
„Jis tikrai stengiasi sekti tai, ko norime mes. Pas jį tos disciplinos tikrai yra. Daug kas galėtų ginčytis, bet ateikite į treniruotę... Čia yra tik 5 procentai viso to proceso ir ne visada žaidėjui seksis save parodyti. Bet kur jis dar pasistiebė – gynyboje. Sakyčiau, jog šiandien jo rungtynės buvo geresnės gynyboje nei puolime.
Antroje rungtynių pusėje buvo kažkur perlaikęs kamuolį, 1 prieš 1 likus kelioms sekundėms, tai ten prasčiau atrodė. Bet su jo sprendimais judame į priekį. Norėtųsi eiti didesniais žingsniais į priekį, bet esame realistai – judame iš lėto“, – kalbėjo treneris.
Vilniaus RytasJordanas WalkerisJerrickas Hardingas
