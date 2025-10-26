Blankiai atrodęs M. Buzelis nebaigė rungtynių dėl pražangų

Lietuvio atstovaujamas „Chicago Bulls“ (2/0) klubas išvykoje 110:98 (29:30, 23:19, 31:31, 27:18) įveikė „Orlando Magic“ (1/2) ekipą.
M.Buzelis jau nuo rungtynių pradžios susidūrė su pražangų problema, kurios ženkliai ribojo praleidžiamą laiką aikštelėje, o ketvirtajame kėlinyje šeštą kartą taisykles pažeidęs Matas buvo priverstas anksčiau laiko užbaigti rungtynes.
Lietuvis per 12 minučių pelnė 3 taškus (1/3 dvit., 0/2 trit., 1/2 baud.), atkovojo 3 ir perėmė 1 kamuolį bei 2 kartus suklydo.
Nugalėtojus į pergalę vedė Joshas Giddey, kuris surinko 21 tašką (5/13 dvit., 2/5 trit., 5/6 baud.), 8 atkovotus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus.
Šeimininkų ekipoje rezultatyviausias buvo Paolo Banchero. Puolėjas pelnė 24 taškus (6/17 dvit., 1/4 trit., 9/11 baud.) ir sugriebė 10 kamuolių.
„Magic“: Paolo Banchero 24, Anthony Black 19, Franzas Wagneris 17.
„Bulls“: Joshas Giddey 21, Jalenas Smithas 16, Nikola Vučevičius ir Ayo Dosunmu po 15.
Matas BuzelisPaolo BancheroChicago Bulls
