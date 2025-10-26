Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
SportasKrepšinis

Itin efeketyvus J. Valančiūnas sužaidė rezultatyviausias rungtynes „Nuggets“ komandoje

2025 m. spalio 26 d. 08:23
Lrytas.lt
Jonas Valančiūnas naktį iš šeštadienio į sekmadienį itin efektyviai NBA lygoje naudojo gautas minutes ir svariai prisidėjo prie pirmosios komandos pergalės.
Daugiau nuotraukų (1)
„Denver Nuggets“ (1/1) namuose 133:111 (34:28, 37:26, 29:29, 33:28) nepasigailėjo „Phoenix Suns“ (1/2) ekipos.
13 minučių aikštelėje praleidęs JV pelnė 12 taškų (4/10 dvit., 4/5 baud.), atkovojo 7 kamuolius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
Komandos lyderis Nikola Jokičius užfiksavo trigubą dublį. Serbas surinko 14 taškų (5/5 dvit., 4/4 baud.), 14 sugriebtų kamuolių ir 15 rezultatyvių perdavimų.
Finikso ekipoje išsiskyrė Devinas Bookeris, kuris pelnė 31 tašką (8/11 dvit., 2/5 trit., 9/9 baud.), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
„Nuggets“: Jamalas Murray 23, Christianas Braunas 20, Aaronas Gordonas 17.
„Suns“: Devinas Bookerus 31, Graysonas Allenas 17, Dillonas Brooksas 15.
Denver NuggetsPhoenix SunsNikola Jokičius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.