Itin efeketyvus J. Valančiūnas sužaidė rezultatyviausias rungtynes „Nuggets“ komandoje

„Denver Nuggets“ (1/1) namuose 133:111 (34:28, 37:26, 29:29, 33:28) nepasigailėjo „Phoenix Suns“ (1/2) ekipos.
13 minučių aikštelėje praleidęs JV pelnė 12 taškų (4/10 dvit., 4/5 baud.), atkovojo 7 kamuolius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
Komandos lyderis Nikola Jokičius užfiksavo trigubą dublį. Serbas surinko 14 taškų (5/5 dvit., 4/4 baud.), 14 sugriebtų kamuolių ir 15 rezultatyvių perdavimų.
Finikso ekipoje išsiskyrė Devinas Bookeris, kuris pelnė 31 tašką (8/11 dvit., 2/5 trit., 9/9 baud.), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
„Nuggets“: Jamalas Murray 23, Christianas Braunas 20, Aaronas Gordonas 17.
„Suns“: Devinas Bookerus 31, Graysonas Allenas 17, Dillonas Brooksas 15.
Denver NuggetsPhoenix SunsNikola Jokičius
