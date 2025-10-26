Konferencija
Krepšinis

LKL: „Neptūnas“ – „Jonava“

2025 m. spalio 26 d.


Sekmadienį Lietuvos krepšinio lygoje Klaipėdos „Neptūnas“ (3/2) namuose priima „Jonavos“ (1/4) ekipą.
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Klaipėdiečiai iškovoję 3 pergales užima 4-ąją vietą.
Jonavos komanda su 1 laimėjimu rikiuojasi 9-oje pozicijoje.
Praėjusio sezono tarpusavio dvikovose komandos pasidalino po dvi pergales.
Klaipėdos NeptūnasJonavaLietuvos krepšinio lyga (LKL)

