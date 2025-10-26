Moterų lygoje „Kibirkštis-TOKS“ dominavo lyderių mūšyje

Iki šio mūšio abi komandos žaidė be pralaimėjimų. Turnyro lentelėje be kluptelėjimų taip pat žengia Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas (3–0).
„Kibirkšties-TOKS“ vidurio puolėja Daugilė Ūsė po pusmečio pertraukos grįžo į aikštelę. Praėjusio sezono „Smart Way MLKL“ finalo MVP išrinktai vidurio puolėjai po sezono buvo atlikta raktikaulio operacija.
Vasaros viduryje su sostinės klubu išsiskyrusi Ūsė į jį oficialiai vėl grįžo prieš dvi savaites. Pirmame sezono mače šiaulietė per beveik 5 minutes surinko 3 taškus.
Vilniečių kapitonė Giedrė Labuckienė per 27 minutes sumetė 16 taškų (4/9 dvit., 8/10 baud.), sučiupo 12 kamuolių bei sugeneravo 26 naudingumo balus.
Sostinės ekipos atakų organizatorė Japreece Dean per 29 minutes atseikėjo 17 taškų (6/10 dvit., 1/5 trit.). Ji taip pat sugriebė 6 kamuolius, išdalino 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 19 efektyvumo balų.
Toną „Smart Way MLKL“ finalo pakartojimui Stanišausko kariauna uždavė jau pirmajame kėlinyje, spurtuodama 16:2 atkarpa – 21:7.
Nors klaipėdietės pirmoje mačo pusėje nekėlė baltos vėliavos ir nubraukė deficitą iki vieno metimo (26:29), „Kibirkšties-TOKS“ smogė darkart 13:2 spurtu ir galutinai perėmė dvikovos kontrolę – 42:28.
„Active Vilnius“ arenoje šeimininkės rečiau klydo (7:18) ir po prarastų kamuolių surinko penkis kartus daugiau taškų – 25:5. Jos taip pat laimėjo kovą po lenta (52:41) ir geriau skirstė rezultatyvius perdavimus (16:7).
Uostamiesčio ekipoje išsiskyrė Cavina Rickards, kurios sąskaitoje per 9 minutes buvo 8 taškai (2/3 dvit., 4/4 baud.), 3 atšokę kamuoliai ir 12 naudingumo balų.
Lietuvos čempionės kovėsi be Justinos Miknaitės, klaipėdietės – be Dominykos Paliulytės.
„Kibirkštis-TOKS“: Japreece Monet Dean 17 (6/10 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam.), Giedrė Labuckienė 16 (4/9 dvit., 8/10 baud., 12 atk. kam., 26 naud.), Kamilė Nacickaitė-Van der Horst (3/6 trit.) ir Danielė Paunksnytė (2/4 trit.) po 13, Gabija Meškonytė 10 (5/10 dvit., 7 atk. kam.), Zarielle Lacole Green 9 (1/5 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd.).
„Neptūnas-Amberton“: Caitlin Bickle 13 (4/7 trit., 5 kld.), Kate Vilka 11, Brigita Sinickaitė 10 (1/7 trit., 4 rez. perd.), Cavina Rickards 8, Cassidy Rose Mihalko 7 (5/5 baud.).