Prieš išvyka į Kauną – solidi „Virtus“ pergalė ir puikus A. Smailagičius

Būsimi „Žalgirio“ varžovai Italijos čempionate 90:71 (23:23, 26:12, 22:19, 19:17) susitvarkė su Sasario „Dinamo“.
Nugalėtojus į priekį vedė buvęs žalgirietis A.Smailagičius. Serbas pelnė 20 taškų (4/5 dvit., 2/2 trit., 6/6 baud.), atkovojo 8 kamuolius ir blokavo 2 metimus.
„Dinamo“ ekipoje žaidžiantis Laurynas Beliauskas surinko 5 taškus (1/3 dvit., 1/5 trit.), atkovojo kamuolį ir atliko rezultatyvų perdavimą.
„Virtus“: Derrickas Alstonas 21, Alenas Smailagičius 20, Mattas Morganas 19.
„Dinamo“: Desure'as Buie 14, Carlosas Marshallas 12, Alessandro Zanelli 9.
„Žalgiris“ su „Virtus“ susitiks antradienį 20 val., o rungtynių eigą gyvai galėsite sekti Lrytas portale.