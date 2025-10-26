Žalgiriečiai išvykoje 89:73 palaužė Gargždų klubą išvykoje.
„Žalgiris“ ketvirtadienį vykusiose Eurolygos rungtynėse dėl kojos traumos neteko savo lyderio Nigelio Willamso-Gosso, tačiau panašu, jog čia problemos nesibaigė. Rungtynių komentatorius Martynas Gecevičius pranešė, jog vokietis Maodo Lo apšilimo metu pajuto kojos skausmus ir dėl to aikštėje nepasirodė.
T.Masiulis BTV eteryje paklaustas apie vokiečio situaciją teigė, jog paprasčiausiai nenorėjo rizikuoti krepšininko sveikata.
„Nenorėjome rizikuoti. Laukia tikrai sunkios trejos-ketverios iš eilės rungtynės namuose. Norėjome jį pasaugoti“, – teigė strategas.
Spaudos konferencijoje „Žalgirio“ vyriausiasis treneris teigė, jog išsibandė kelis dalykus ateičiai bei teigė, rungtynes panaudojęs lyg treniruotę, kurių „Žalgiriui“ labai trūksta.
„Pergalė džiugina, bet norėjosi solidžiau sužaisti trečią kėlinį. Gal pagalvojome, kad viskas bus lengva. Bet „Gargždai“ pagal savo lygį žaidžia gerą krepšinį ir čia nėra lengva jokiai komandai. Jie tai parodė jau prieš tai namuose įveikę rimtus varžovus. Aišku, bandėme pasidaryti kelis dalykus, ką norėsime ateityje išsibandyti. Šias rungtynes bandėme išnaudoti kaip treniruotę“, – kalbėjo T.Masiulis.
Maodo Lo Tomas Masiulis Kauno Žalgiris
