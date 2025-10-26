Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Rungtynes kaip treniruotę išnaudojęs T. Masiulis: „Gargždai“ pagal savo lygį žaidžia gerą krepšinį“ ​Atskleidė, kodėl nerungtyniavo M. Lo

2025 m. spalio 26 d. 21:19
Lrytas.lt
Tomas Masiulis sekmadienį atskleidė kodėl rungtynėse nepasirodė Maodo Lo bei pasidžiaugė, jog rungtynes prieš „Gargždai Basketball“ išnaudojo kaip treniruotę.
Daugiau nuotraukų (1)
Žalgiriečiai išvykoje 89:73 palaužė Gargždų klubą išvykoje.
„Žalgiris“ ketvirtadienį vykusiose Eurolygos rungtynėse dėl kojos traumos neteko savo lyderio Nigelio Willamso-Gosso, tačiau panašu, jog čia problemos nesibaigė. Rungtynių komentatorius Martynas Gecevičius pranešė, jog vokietis Maodo Lo apšilimo metu pajuto kojos skausmus ir dėl to aikštėje nepasirodė.
T.Masiulis BTV eteryje paklaustas apie vokiečio situaciją teigė, jog paprasčiausiai nenorėjo rizikuoti krepšininko sveikata.
„Nenorėjome rizikuoti. Laukia tikrai sunkios trejos-ketverios iš eilės rungtynės namuose. Norėjome jį pasaugoti“, – teigė strategas.
Spaudos konferencijoje „Žalgirio“ vyriausiasis treneris teigė, jog išsibandė kelis dalykus ateičiai bei teigė, rungtynes panaudojęs lyg treniruotę, kurių „Žalgiriui“ labai trūksta.
„Pergalė džiugina, bet norėjosi solidžiau sužaisti trečią kėlinį. Gal pagalvojome, kad viskas bus lengva. Bet „Gargždai“ pagal savo lygį žaidžia gerą krepšinį ir čia nėra lengva jokiai komandai. Jie tai parodė jau prieš tai namuose įveikę rimtus varžovus. Aišku, bandėme pasidaryti kelis dalykus, ką norėsime ateityje išsibandyti. Šias rungtynes bandėme išnaudoti kaip treniruotę“, – kalbėjo T.Masiulis.
Maodo LoTomas MasiulisKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.