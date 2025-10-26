Š. Jasikevičius pratęsė pergalių seriją Turkijoje

Nugalėtojus į pergalę vedė Tarikas Biberovičius, kuris pelnė 14 taškų (2/3 dvit., 3/4 trit., 1/1 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Jamesas Birsenas ir Onuralpas Bitimas pridėjo po 12 taškų.
„Turk Telekom“ komandoje spindėjo Kyle’as Allmanas, kuris atseikėjo 21 tašką (2/7 dvit., 2/3 trit., 11/12 baud.).
Šaro auklėtiniai pralaimėjimu pradėjo čempionatą, tačiau vėliau iškovojo 4 pergales paeiliui.
Turkijos čempionate ir toliau be pralaimėjimų žygiuoja Stambulo „Besiktas“ ir Stambulo „Anadolu Efes“ ekipos.
Ateinančią savaitę Eurolygoje lietuvio auklėtiniai išvykoje susitiks su „Valencia Basket“ ir Madrido „Real“.
