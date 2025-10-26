Konferencija
Š. Jasikevičius pratęsė pergalių seriją Turkijoje

2025 m. spalio 26 d. 15:20
Lrytas.lt
Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo „Fenerbahce“ (4/1) sekmadienį Turkijos krepšinio čempionato namų rungtynėse 92:84 (33:25, 27:18, 17:15, 15:26) įveikė Ankaros „Turk Telekom“ (1/4).
Nugalėtojus į pergalę vedė Tarikas Biberovičius, kuris pelnė 14 taškų (2/3 dvit., 3/4 trit., 1/1 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Jamesas Birsenas ir Onuralpas Bitimas pridėjo po 12 taškų.
„Turk Telekom“ komandoje spindėjo Kyle’as Allmanas, kuris atseikėjo 21 tašką (2/7 dvit., 2/3 trit., 11/12 baud.).
Šaro auklėtiniai pralaimėjimu pradėjo čempionatą, tačiau vėliau iškovojo 4 pergales paeiliui.
Turkijos čempionate ir toliau be pralaimėjimų žygiuoja Stambulo „Besiktas“ ir Stambulo „Anadolu Efes“ ekipos.
Ateinančią savaitę Eurolygoje lietuvio auklėtiniai išvykoje susitiks su „Valencia Basket“ ir Madrido „Real“.
Šarūnas Jasikevičius
