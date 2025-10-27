„Partizan“ arti susitarimo su Monake ignoruojamu gynėju

Kaip praneša „Meridian Sport“ žurnalistas Nikola Miloradovičius ir tvirtina „BasketNews“ žurnalistas Donatas Urbonas, Serbijos sostinės ekipa yra pažengusiose derybose su Nicku Calathesu.
36-erių N. Calathesas šiuo metu turi sutartį su „Monaco“ ekipa, kurioje uždirba apie 1,4 milijono eurų už sezoną.
Pasak „Mozzart Sport“ žurnalisto Bojano Brezovaco, tikėtina, kad klubai susitars padengti žaidėjo kontraktą perpus, 50% kontrakto vertės mokant „Monaco“ klubui, o likusę pusę – naujajai graiko komandai.
Šį sezoną N. Calathesas nesužaidė nė vienerių rungtynių tiek Prancūzijos lygoje, tiek ir Eurolygoje. Praėjusį sezoną graikas per 13 mačų Eurolygoje rinko po 3,7 taško, 2,2 atkovoto kamuolio ir 3,8 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.
Šiuo metu "Partizan" komandoje yra traumuoti net keli gynėjai. Shake'as Miltonas vis dar negali padėti komandai dėl čiurnos traumos, o pagrindinis įžaidėjas Carlikas Jonesas dėl pėdos kaulo lūžio aikštelėje nepasirodys dar tris mėnesius.
Adrijos lygos rungtynėse sekmadienį traumas patyrė ir puolėjai Jabari Parkeris ir Aleksėjus Pokuševskis.
