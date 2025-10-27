„Partizan“ arti susitarimo su Monake ignoruojamu gynėju

Konferencija
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
91
Rungtynių statistika
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
BC Dubai
BC Dubai
79
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
85
„Monaco“
„Monaco“
77
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
100
„Valencia“
„Valencia“
103
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
88
Rungtynių statistika
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
69
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
75
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
83
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
71
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
96
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

„Partizan“ arti susitarimo su Monake ignoruojamu gynėju

2025 m. spalio 27 d. 12:34
Lrytas.lt
Neseniai iš Madrido „Real“ išvilioję aukštaūgį, Belgrado „Partizan“ arti susitarimo su kitame Eurolygos klube vietos nerandančiu gynėju.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip praneša „Meridian Sport“ žurnalistas Nikola Miloradovičius ir tvirtina „BasketNews“ žurnalistas Donatas Urbonas, Serbijos sostinės ekipa yra pažengusiose derybose su Nicku Calathesu.
36-erių N. Calathesas šiuo metu turi sutartį su „Monaco“ ekipa, kurioje uždirba apie 1,4 milijono eurų už sezoną.
Pasak „Mozzart Sport“ žurnalisto Bojano Brezovaco, tikėtina, kad klubai susitars padengti žaidėjo kontraktą perpus, 50% kontrakto vertės mokant „Monaco“ klubui, o likusę pusę – naujajai graiko komandai.
Šį sezoną N. Calathesas nesužaidė nė vienerių rungtynių tiek Prancūzijos lygoje, tiek ir Eurolygoje. Praėjusį sezoną graikas per 13 mačų Eurolygoje rinko po 3,7 taško, 2,2 atkovoto kamuolio ir 3,8 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.
Šiuo metu "Partizan" komandoje yra traumuoti net keli gynėjai. Shake'as Miltonas vis dar negali padėti komandai dėl čiurnos traumos, o pagrindinis įžaidėjas Carlikas Jonesas dėl pėdos kaulo lūžio aikštelėje nepasirodys dar tris mėnesius.
Adrijos lygos rungtynėse sekmadienį traumas patyrė ir puolėjai Jabari Parkeris ir Aleksėjus Pokuševskis.
MonacoBelgrado PartizanNickas Calathesas
Rodyti daugiau žymių

