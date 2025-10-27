A. Tapinas skelbia pradėsiantis tyrimą dėl „Žalgirio“ lėšų – reikalauja atsakymų

A. Tapino teigimu, „situacija su buvusia klubo vadovybe atrodo nelabai graži“ ir jis šiuo metu ruošia publikaciją „Substack“ platformoje ir tiriamąją laidą „Laisvės TV“ kanale.
Surinkęs informaciją, kurios žymią dalį pateikė ir buvę klubo darbuotojai, visuomenininkas siekia gauti viešus atsakymus į 10 pateiktų klausimų.
Juos A. Tapinas prašo pateikti per 14 dienų.
A. Tapino klausimai M. Kasperūnui dėl „Žalgirio“ valdymo ir finansų:
- Ar galite paaiškinti, kokiu pagrindu buvusiai direktorei Vilmai Venslovaitienei 2022–2025 m. laikotarpiu buvo skiriamos premijos, kurių bendra suma, šaltinių teigimu, siekė beveik 500 000 eurų? Kas patvirtino tokių premijų dydžius ir kokiais kriterijais jos buvo grindžiamos? Ar tiesa, kad tokios premijos direktorei keliolika kartų viršijo premijas, išmokėtas žaidėjams?
- Ar teisinga informacija, kad 2025 m. rugsėjo mėnesį, prieš pasitraukdama iš pareigų, buvusi direktorė galėjo gauti daugiau kaip 30 000 eurų dydžio išeitinę ar premijinę išmoką? Kokiu teisiniu pagrindu toks mokėjimas būtų galėjęs būti atliktas?
- Ar galite patvirtinti žiniasklaidoje rugsėjį pasirodžiusią informaciją, kad vyriausiojo trenerio Vladimiro Čeburino mėnesinis darbo užmokestis paskutiniais metais galėjo siekti iki 14 000-15 000 eurų? Kaip šis dydis palygintinas su kitų A lygos trenerių atlyginimais ir ar jo dydį nustatė tik buvusi direktorė?
- Ar treneriui buvo skiriamos papildomos premijos už sportinius rezultatus, ir jei taip – kokie buvo jų dydžiai bei tvirtinimo procedūra?
- Ar klubo trenerių sutartyse buvo numatyti procentiniai priedai nuo žaidėjų perėjimo (transferų) sumų? Jei taip, kokio dydžio jie buvo, koks teisinis pagrindas taikytas ir ar tai atitinka FIFA bei UEFA etikos principus?
- Ar galėtumėte paaiškinti, kokia yra avansinių mokėjimų pagal avansines apyskaitas praktika klube – kokiems tikslams jie naudojami ir kokia taikoma kontrolės tvarka? Ar teisinga informacija, kad 2022–2025 m. bendra tokių mokėjimų suma galėjo viršyti 100 000 eurų, ir ar visi atsiskaitymai buvo atlikti laiku?
- Ar tiesa, kad 2025 m. klubo lėšomis buvo įsigyta brangi transporto priemonė, naudota vyriausiojo trenerio poreikiams? Kokia buvo jos vertė, kam ji priklausė ir koks šio turto statusas po trenerio pasitraukimo?
- Kiek pagrįsta informacija, kad įmonei, kuri yra viena iš klubo dalininkų, per kelerius metus galėjo būti pervesta apie 150 000 eurų už paslaugas? Kas tvirtino tokius sandorius ir ar jie buvo atlikti rinkos sąlygomis?
- Ar 2022-2025 metais VšĮ „Vilniaus Žalgiris“ yra suteikusi paskolų fiziniams asmenims, ir jei taip – kokiu teisiniu pagrindu?
- Ar klube egzistuoja vidinė premijų, avansinių išmokų ir susijusių sandorių tvirtinimo tvarka, ar ji buvo taikoma visais minėtais atvejais, ir ar apie šiuos sprendimus buvo informuoti dalininkai?