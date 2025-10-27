D. Sabonio klubas neatsilaikė prieš karjeros mačą sužaidusio gynėjo „Lakers“

A. Reavesas per 39 minutes aikštelėje surinko 51 tašką (6/12 dvit., 6/10 trit., 21/22 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir perėmė 2 kamuolius. Iki tol geriausias 27-erių 196 cm ūgio krepšininko pasiekimas buvo 45 taškai praėjusį sezoną prieš „Indiana Pacers“.
Tuo tarpu D. Sabonis pasižymėjo 10 taškų (3/6 dvit., 1/2 trit., 1/2 baud.) ir 14 atkovotų kamuolių dvigubu dubliu. Lietuvis taip pat atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, bet dukart suklydo ir penkiskart prasižengė.
Rezultatyviausias „Kings“ gretose buvo DeMaras DeRozanas, pelnęs 32 taškus (8/15 dvit., 4/9 trit., 4/4 baud.).
„Lakers“ dvikovoje vertėsi be dviejų savo lyderių LeBrono Jameso (išialgija) ir Luka Dončičiaus (piršto sausgyslės patempimas ir kojos sumušimas). Slovėno tikimasi sulaukti šios savaitės pabaigoje arba kitos savaitės pradžioje, o L. Jamesas, planuojama, nežais dar bent keletą savaičių.
Los Angeles LakersSacramento KingsDomantas Sabonis
