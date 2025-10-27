Prie „Hapoel“ valdymo svarsto jungtis verslininkas, kurio turtas vertinamas milijardais

Kaip praneša ONE žurnalistas Rifas Grosas, kompanijos „Wiz“ bendraįkūrėjas ir vykdantysis direktorius Assafas Rappaportas siekia įsigyti „Hapoel“ akcijų. Jei sandoris, šiuo metu apibūdinamas einantis pozityvia linkme, įvyks, verslininkui turėtų atitekti apie 15% komandos akcijų.
Izrealio „Sport5“ televizijos žurnalistės Noa Poplinger duomenimis, „Hapoel“ klubas siekia, kad už minimą akcijų kiekį būtų sumokėta 60 milijonų Izraelio šekelių (~1,5 milijono eurų) suma.
Šių metų kovo mėnesį „Wiz“, užsiimanti saugumo infrastruktūrų kūrimu ir plėtra ir specializuojanti debesijos technologijose, už 32 milijardus JAV dolerių įsigijo „Google“. Po šio ėjimo A. Rappaporto turtas yra vertinamas daugiau nei 2,2 milijardais dolerių.
A. Rappaportas sekmadienį buvo Tel Avivo „Menora Mivtachim“ arenoje ir stebėjo „Hapoel“ rungtynes Izraelio lygoje su „Ness Ziona“ komanda, kurias užtikrintai 89:63 laimėjo Eurolygoje lyderiaujantis Dimitrio Itoudžio treniruojamas klubas.
Šiuo metu 81% „Hapoel“ akcijų priklauso dabartinio klubo savininko O. Yannay'aus valdomai bendrovei „Red Management Basket“, likę 19% – fanų organizacijai, valdžiusiai klubą nuo tada, kai ankstesni komandos savininkai bankrutavo prieš beveik 20 metų. Kaip teigia R. Grosas, galutinis organizacijos tikslas – 55% akcijų priklauso O. Yannay'ui, o trys kiti stambūs investuotojai turi po 15% klubo.
Neseniai vienoje tinklalaidėje O. Yannay'us teigė, kad organizacijos tikslas yra turėti pirmąją milijardo JAV dolerių vertą komandą Europoje.