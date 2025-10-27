Prie „Hapoel“ valdymo svarsto jungtis verslininkas, kurio turtas vertinamas milijardais

Konferencija
Eurolyga 2025
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
91
Rungtynių statistika
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
BC Dubai
BC Dubai
79
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
85
„Monaco“
„Monaco“
77
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
100
„Valencia“
„Valencia“
103
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
88
Rungtynių statistika
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
69
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
75
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
83
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
71
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
96
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Prie „Hapoel“ valdymo svarsto jungtis verslininkas, kurio turtas vertinamas milijardais

2025 m. spalio 27 d. 09:52
Lrytas.lt
Prieš porą metų Tel Avivo „Hapoel“ perėmus multimiljonieriui Oferiui Yannay, prie komandos savininkų ketina jungtis dar vienas itin turtingas žmogus.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip praneša ONE žurnalistas Rifas Grosas, kompanijos „Wiz“ bendraįkūrėjas ir vykdantysis direktorius Assafas Rappaportas siekia įsigyti „Hapoel“ akcijų. Jei sandoris, šiuo metu apibūdinamas einantis pozityvia linkme, įvyks, verslininkui turėtų atitekti apie 15% komandos akcijų.
Izrealio „Sport5“ televizijos žurnalistės Noa Poplinger duomenimis, „Hapoel“ klubas siekia, kad už minimą akcijų kiekį būtų sumokėta 60 milijonų Izraelio šekelių (~1,5 milijono eurų) suma.
Šių metų kovo mėnesį „Wiz“, užsiimanti saugumo infrastruktūrų kūrimu ir plėtra ir specializuojanti debesijos technologijose, už 32 milijardus JAV dolerių įsigijo „Google“. Po šio ėjimo A. Rappaporto turtas yra vertinamas daugiau nei 2,2 milijardais dolerių.
A. Rappaportas sekmadienį buvo Tel Avivo „Menora Mivtachim“ arenoje ir stebėjo „Hapoel“ rungtynes Izraelio lygoje su „Ness Ziona“ komanda, kurias užtikrintai 89:63 laimėjo Eurolygoje lyderiaujantis Dimitrio Itoudžio treniruojamas klubas.
Šiuo metu 81% „Hapoel“ akcijų priklauso dabartinio klubo savininko O. Yannay'aus valdomai bendrovei „Red Management Basket“, likę 19% – fanų organizacijai, valdžiusiai klubą nuo tada, kai ankstesni komandos savininkai bankrutavo prieš beveik 20 metų. Kaip teigia R. Grosas, galutinis organizacijos tikslas – 55% akcijų priklauso O. Yannay'ui, o trys kiti stambūs investuotojai turi po 15% klubo.
Neseniai vienoje tinklalaidėje O. Yannay'us teigė, kad organizacijos tikslas yra turėti pirmąją milijardo JAV dolerių vertą komandą Europoje.
Tel Avivo HapoelEurolyga

