Dar vienos šalies komanda Izraelio klubus Eurolygoje priims neutralioje arenoje

Kaip praneša „Walla Sport“ žurnalistas Oras Škedis, lapkričio 6-ąją vyksianti dvikova tarp „Dubai Basketball“ ir Tel Avivo „Hapoel“ bus žaidžiama ne Dubajuje, o kitoje, neutralioje Eurolygos kontekste arenoje.
Dėl saugumo sumetimo perkelto mačo naujoji vieta dar nėra žinoma, apie tai bus paskelbta artimiausiomis dienomis.
Pažymėtina, kad praėjusią savaitę Ispanijos klubai kolektyviai nusprendė, kad jų rungtynės su Izraelio klubais vyks už uždarų durų. Taip pasielgė ir Eurolygoje žaidžianti „Valencia Basket“, ir Europos taurėje rungtyniaujanti Manresos „BAXI“, ir FIBA Čempionų lygoje kovojanti Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės „La Laguna“.
Ispanams žaidžiant mačus už uždarų durų, turkų klubai šiuo metu Eurolygos rungtynes su Izraelio ekipomis rengia svečiose šalyse – „Efes“ šio sezono rungtynės su „Hapoel“ ir Tel Avivo „Maccabi“ vyko Juodkalnijos sostinėje Podgoricoje.
Nors šiuo metu oficialiame Eurolygos puslapyje nurodoma, kad Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ komanda rungtynes su abiem Izraelio klubais dvigubos savaitės lapkričio viduryje metu žais savo įprastinėje „Ulker“ namų arenoje, neabejojama, kad abu susitikimai vyks už Turkijos ribų.
„Hapoel“ šiuo metu yra vienvaldė Eurolygos lyderė, per 6 turus pasiekusi 5 pergales. Vienintelis Dimitrio Itoudžio treniruojamos komandos pralaimėjimas buvo patirtas derbio rungtynėse su Tel Avivo „Maccabi“.