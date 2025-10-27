Dar vienos šalies komanda Izraelio klubus Eurolygoje priims neutralioje arenoje

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-22
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
91
Rungtynių statistika
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
BC Dubai
BC Dubai
79
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
85
„Monaco“
„Monaco“
77
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
100
„Valencia“
„Valencia“
103
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
88
Rungtynių statistika
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
69
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
75
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
83
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
71
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
96
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Dar vienos šalies komanda Izraelio klubus Eurolygoje priims neutralioje arenoje

2025 m. spalio 27 d. 07:41
Lrytas.lt
Nepaisant Eurolygos pranešimo apie į Izraelį sugrįžtančias stipriausios Europos krepšinio klubinės lygos kovas, dar vienas klubas nusprendė su šios šalies komandomis žaisti neutralioje arenoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip praneša „Walla Sport“ žurnalistas Oras Škedis, lapkričio 6-ąją vyksianti dvikova tarp „Dubai Basketball“ ir Tel Avivo „Hapoel“ bus žaidžiama ne Dubajuje, o kitoje, neutralioje Eurolygos kontekste arenoje.
Dėl saugumo sumetimo perkelto mačo naujoji vieta dar nėra žinoma, apie tai bus paskelbta artimiausiomis dienomis.
Pažymėtina, kad praėjusią savaitę Ispanijos klubai kolektyviai nusprendė, kad jų rungtynės su Izraelio klubais vyks už uždarų durų. Taip pasielgė ir Eurolygoje žaidžianti „Valencia Basket“, ir Europos taurėje rungtyniaujanti Manresos „BAXI“, ir FIBA Čempionų lygoje kovojanti Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės „La Laguna“.
Ispanams žaidžiant mačus už uždarų durų, turkų klubai šiuo metu Eurolygos rungtynes su Izraelio ekipomis rengia svečiose šalyse – „Efes“ šio sezono rungtynės su „Hapoel“ ir Tel Avivo „Maccabi“ vyko Juodkalnijos sostinėje Podgoricoje.
Nors šiuo metu oficialiame Eurolygos puslapyje nurodoma, kad Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ komanda rungtynes su abiem Izraelio klubais dvigubos savaitės lapkričio viduryje metu žais savo įprastinėje „Ulker“ namų arenoje, neabejojama, kad abu susitikimai vyks už Turkijos ribų.
„Hapoel“ šiuo metu yra vienvaldė Eurolygos lyderė, per 6 turus pasiekusi 5 pergales. Vienintelis Dimitrio Itoudžio treniruojamos komandos pralaimėjimas buvo patirtas derbio rungtynėse su Tel Avivo „Maccabi“.
Tel Avivo HapoelDubai BasketballEurolyga

