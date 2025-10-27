Lrytas Premium prenumerata tik
Joniškio „Delikateso“ žaidėjo proto užtemimas: po mačo užsipuolė varžovą ir sulaužė jam pirštą Paaiškėjo skirta nuobauda

2025 m. spalio 27 d. 17:12
Regionų krepšinio lyga (RKL) priėmė sprendimą dėl 2025 m. spalio 24 d. įvykusio incidento po rungtynių tarp LCC ir Joniškio „Delikatesas“ komandų.
Daugiau nuotraukų (1)
Po rungtynių kilo konfliktas, kurio metu Joniškio komandos žaidėjas R. Pupelis fiziškai užsipuolė LCC krepšininką Adomą Stančiką.
Fizinio kontakto metu LCC žaidėjas patyrė dešinės plaštakos piršto kaulo lūžį su poslinkiu. Po įvykio nukentėjęs sportininkas buvo pristatytas į gydymo įstaigą, kur jam nustatyta trauma, dėl kurios gydymo trukmė siekia 4–6 savaites.
Atsižvelgdama į nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaudamasi RKL nuostatais dėl žaidėjų tiesioginio dalyvavimo muštynėse ar jų inicijavimo, lyga nusprendė:
1. Skirti BC Joniškio „Delikatesas“ žaidėjui R. Pupeliui 300 eurų baudą.
2. Skirti žaidėjui diskvalifikaciją iki 2025 m. lapkričio 30 d., laikotarpį siejant su nukentėjusio žaidėjo negalėjimu tęsti čempionato.
3. Įpareigoti BC Joniškio „Delikatesas“ klubą užtikrinti, kad bauda būtų sumokėta į RKL sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sprendimo gavimo.
Joniškio DelikatesasRegionų krepšinio lyga (RKL)

