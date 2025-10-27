Po rungtynių kilo konfliktas, kurio metu Joniškio komandos žaidėjas R. Pupelis fiziškai užsipuolė LCC krepšininką Adomą Stančiką.
Fizinio kontakto metu LCC žaidėjas patyrė dešinės plaštakos piršto kaulo lūžį su poslinkiu. Po įvykio nukentėjęs sportininkas buvo pristatytas į gydymo įstaigą, kur jam nustatyta trauma, dėl kurios gydymo trukmė siekia 4–6 savaites.
Atsižvelgdama į nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaudamasi RKL nuostatais dėl žaidėjų tiesioginio dalyvavimo muštynėse ar jų inicijavimo, lyga nusprendė:
1. Skirti BC Joniškio „Delikatesas“ žaidėjui R. Pupeliui 300 eurų baudą.
2. Skirti žaidėjui diskvalifikaciją iki 2025 m. lapkričio 30 d., laikotarpį siejant su nukentėjusio žaidėjo negalėjimu tęsti čempionato.
3. Įpareigoti BC Joniškio „Delikatesas“ klubą užtikrinti, kad bauda būtų sumokėta į RKL sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sprendimo gavimo.