M. Lo išskyrė pagrindines „Virtus“ stiprybes – atskleidė, kuo varžovai bus pavojingi

Prieš artėjančią dvikovą mintimis pasidalijo rezultatyviai praėjusią savaitę sužaidęs Maodo Lo.
„Triguba savaitė niekada nebūna lengva. Rytoj laukia sudėtingos rungtynės prieš talentingą komandą“, – sakė vokietis.
M.Lo smeigė 5 tritaškius į „FC Barcelona“ krepšį, o žalgiriečiui buvo primintos ir jo rekordinės karjeros NCAA rungtynės, kuriose jis buvo sumetęs 11 tolimų metimų.
„Tą kartą pataikiau labai daug tritaškių ir, jei gerai prisimenu, mečiau aukštu procentu – nebuvo taip, kad išmečiau 20 ar 25 metimus, nes mano žaidimo stilius ne toks. Tąkart turėjau gerą dieną, bet tolimi metimai visuomet buvo mano stiprybė, todėl, kai krenta, stengiuosi išlikti agresyvus“, – prisiminė M.Lo.
Nors „Virtus“ ekipa prieš sezoną buvo kiek nuvertinta, M.Lo nesureikšmino prognozių.
„Manau, kad ekspertams visada sunku nuspėti būsimus įvykius sezono pradžioje, ypač vertinant tik komandų sudėtis. Krepšinis yra daug sudėtingesnis nei tai. „Virtus“ krepšininkai žaidžia puikią sezono pradžią, turi daug ginklų ir skirtingų dalių, kurios sudaro puikią komandą – laukia sudėtingas mūšis“, – varžovų startą pakomentavo vokietis.
Dėl savo žemesnės priekinės linijos Bolonijos klubo žaidėjai mėgsta keistis gynyboje, o jų atletiškus sugebėjimus pabrėžė ir M.Lo.
„Jie turi atletišką komandą, kuri gali greitai bėgti, žaisti universaliai, o prieš tokias ekipas žaisti visada sunku. Jie tikrai gali sukelti problemų su savo agresyvumu ir atletiškumu“, – pagrindines italų stiprybes įvardijo M.Lo.
Vokietis dar jaunystėje yra žaidęs kartu su dabar „Virtus“ ekipoje rungtyniaujančiu Danieliu Hackettu, kurį paminėjo kaip labai darbštų žmogų.
„Prisimenu Danielį kaip labai sunkiai dirbantį žmogų. Nors tuomet ir buvo vyresnis, jis visuomet dirbo tiek pat daug ir sunkiai, kaip ir jaunieji žaidėjai – ateidavo gerokai anksčiau ir likdavo po treniruotės. Tokį jį ir atsimenu“, – buvusį komandos draugą gyrė M.Lo.
„Žalgirio“ ir „Virtus“ dvikova Nemuno saloje prasidės šį antradienį 20.00 val. Tuo tarpu jau šį ketvirtadienį taip pat namuose žalgiriečiai 20.00 val. pradės akistatą su ASVEL ekipa. Į abu susitikimus galima nusipirkti dvigubos savaitės rinkinį, apie kurį visą informaciją rasite čia.
Maodo LoKauno ŽalgirisBolonijos Virtus
Rodyti daugiau žymių