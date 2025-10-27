Prieš laukiančias rungtynes antradienį su „Virtus“ krepšininkais „Žalgirio“ vyr. treneris Tomas Masiulis apžvelgė komandos traumų situaciją.
Paklaustas, kokia yra sekmadienį su Gargždų „Gargždais“ nežaidusio Maodo Lo situacija, T. Masiulis patikino, kad žaidėjo situacija yra gera ir jis dviguboje savaitėje žais. Tuo tarpu Nigelio Williamso-Gosso, Barselonoje ketvirtadienį patyrusio šlaunies traumą, sirgaliai sulaukti neturėtų.
„Tikrai nebus“, – trumpai apie amerikiečio galimybes žaisti prieš „Virtus“ ir ASVEL pakomentavo treneris.
Vėliau strategas pakomentavo ir dėl riešo traumos kol kas nė vienerių rungtynių šiame sezone nesužaidusio Dovydo Giedraičio situaciją.
„Už kelių savaičių turėtų grįžti. Jis jau po truputį pasijungia prie mūsų ir kelių savaičių bėgyje bus aiškiau, kaip Dovydas reaguos į kontaktą, – aiškino T. Masiulis. – Tikrai jo labai laukiame ir jis mums išties reikalingas.“
Rungtynių su „Virtus“ pradžia – antradienį, spalio 28 d., 20:00 val.
