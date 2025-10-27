Vienas rezultatyviausių Eurolygos žaidėjų dėl traumos kreipėsi į „vudu mama“ vadinamą medikę

Kaip praneša „Sportal“ žurnalistė Jelena Medič, 27-erių puolėją kankina kairiojo kelio trauma. Dėl šios priežasties Donato Motiejūno atstovaujamas Serbijos klubas nusprendė pasitelkti neįprastas priemones.
J. Nwora naudosis daktarės Marijanos Kovačevič, prieš tai savo karjeroje gydžiusios Novaką Džokovičių, Zlataną Ibrahimovičių ir Luką Modričių, paslaugomis. Kaip praneša portalas „Vreme“, vieno iš klientų ji meiliai buvo vadinama „vudu mama“.
Šiuo metu abejojama, ar J. Nwora galės žaisti ir lapkričio 5 dienos rungtynėse su Mariaus Grigonio atstovaujamu Atėnų „Panathinaikos“.
Nuostabiai sezoną pradėjęs „Crvena Zvezda“ puolėjas šiuo metu yra ketvirtas Eurolygoje pagal per rungtynes renkamus taškus (19,7). Jis taip pat atkovoja po 5,7 kamuolio, atlieka po 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 23,7 naudingumo balo. Pagal pastarąjį rodiklį jis – antras lygoje, nusileidžiantis tik Pirėjo „Olympiakos“ žvaigždei Saša Vezenkovui (25 naudingumo balai).