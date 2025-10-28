„Principai svarbesni už pinigus“: „Baskonios“ ištikimiausių fanų kitose rungtynėse nebus

Kaip pranešė Tado Sedekerskio atstovaujamo klubo fanų organizacija, jie rungtynėse nedalyvaus prieštaraudami prieš Dubajaus komandos atsiradimą Eurolygoje.
„Mes nedalyvausime, kad taptų aiškų, jog prieštaraujame bet kokiems bandymams taisyti šalies, kurioje sistemiškai yra pažeidinėjamos žmogaus teisės, įvaizdį“, – rašo „Indar Baskonia“ save vadinantys sirgaliai.
„Situacija, kai yra pažeidžiamos teisės, kurias mes giname, negali būti toleruojama, – tęsia jie. – Kviečiame visus „Baskonia“ fanus neiti į rungtynes, kad aiškiai parodytume, kad fanų principai yra svarbesni už pinigus.“
„Krepšinis seniai nustojo priklausyti žmonėms ir yra tapęs didžiule privačia kompanija, kuri tesiekia praturtėti ištransliuodama kuo daugiau rungtynių“, – vėliau pridėjo fanų organizacija.