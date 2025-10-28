„Žalgirio“ rungtynės su „Virtus“ – sausakimšoje arenoje Kaune

Konferencija
Eurolyga 2025
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
BC Dubai
BC Dubai
79
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
85
„Monaco“
„Monaco“
77
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
100
„Valencia“
„Valencia“
103
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
88
Rungtynių statistika
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
69
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
75
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
83
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
71
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
96
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

„Žalgirio“ rungtynės su „Virtus“ – sausakimšoje arenoje Kaune

2025 m. spalio 28 d. 17:05
Likus kelioms valandoms iki Eurolygos septintojo turo rungtynių starto, Kauno „Žalgirio“ sirgaliai išpirko paskutiniuosius bilietus į dvikovą su Bolonijos „Virtus“ komanda.
Daugiau nuotraukų (1)
Tai bus 23-osios rungtynės iš eilės, į kurias Lietuvos čempionų aistruoliai išperka visus bilietus. Ankstesnė serija 2024 m. pavasarį buvo nutrūkusi būtent susitikime su Bolonijos komanda.
Antradienį „Žalgirio“ arenoje susirinkę sirgaliai turės progą dar kartą pasveikinti „Kauno Žalgirio“ futbolo komandą, kuri visai neseniai pirmą kartą klubo istorijoje tapo Lietuvos čempione. Per didžiąją rungtynių pertrauką į aikštę keliaus ne tik futbolininkai, bet ir jų iškovota taurė, kuri dar kartą kils į viršų čempionų rankose.
Šią savaitę žalgiriečių laukia dar dvejos rungtynės namų arenoje. Ketvirtadienį, spalio 30 d., „Žalgiris“ susitiks su Vilerbano ASVEL krepšininkais.
Šios rungtynės bus skirtos Helovino temai. „Žalgirio“ arena bus papuošta šiurpiais akcentais, o vakaro atmosferą kurs specialiai pasipuošę DJ, renginio vedėjas ir šokėjos.
Į rungtynes atvyksiantys žiūrovai taip pat yra skatinami pasipuošti Helovino stiliumi ir taip sukurti įsimintiną atmosferą. Be to, tik šventiškai pasipuošę lankytojai turės išskirtinę galimybę dalyvauti „Laimės rato“ žaidime, kuris bus surengtas pirmajame arenos aukšte įsikūrusioje „Žalgiris Insider“ zonoje.
Po intensyvios Eurolygos savaitės „Žalgirio“ lauks dar vienas iššūkis – lapkričio 2 d. įvyks LKL finalo pakartojimas su Vilniaus „Ryto“ komanda.
Lapkritį „Žalgirio“ gerbėjai namuose išvys tik trejas rungtynes, todėl likę šios savaitės mačai yra puiki galimybė sirgaliams susiburti „Žalgirio“ arenoje ir savo užsidegimu prisidėti prie Lietuvos čempionų palaikymo.
Nuo spalio 28 d. „Žalgirio“ mobiliąja programėle besinaudojančių sirgalių lauks ir dar viena naujovė – atsinaujinęs „Game Day Drill“ kolekcinių kortelių dizainas. Po kiekvienų rungtynių išskirtinės kortelės programėlėje leis dar patraukliau kaupti virtualių prisiminimų kolekciją apie įsimintiniausias sezono akimirkas.
Kauno ŽalgirisŽalgirio arenaEurolyga

