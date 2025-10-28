A. Smailagičiaus sugrįžimas į Kauną: „Žalgiris“ namie pasitinka „Virtus“

Konferencija
Eurolyga 2025
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
BC Dubai
BC Dubai
79
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
85
„Monaco“
„Monaco“
77
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
100
„Valencia“
„Valencia“
103
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
88
Rungtynių statistika
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
69
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
75
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
83
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
71
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
96
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
A. Smailagičiaus sugrįžimas į Kauną: „Žalgiris“ namie pasitinka „Virtus“

2025 m. spalio 28 d. 19:00
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Keturias pergales per pirmuosius šešis turus iškovojusio Kauno „Žalgirio“ pirmosiose dvigubos Eurolygos savaitės rungtynėse laukia tiek pat pergalių turinčios Bolonijos „Virtus“ komandos iššūkis.
Tai bus pirmasis Aleno Smailagičiaus, praėjusį sezoną žaidusio „Žalgiryje“ ir šį sezoną atstovaujančio „Virtus“ ekipai, mačas Kaune po to, kai jis vasarą persikėlė žaisti į Italiją.
Žalgiriečiai rungtynėse versis be dviejų gynėjų. Dėl dvigalvio kojos raumens traumos komandai padėti negalės vienas brangiausių ekipos krepšininkų Nigelis Williamsas-Gossas, patyręs traumą praėjusios savaitės Eurolygos rungtynėse su „Barcelona“, ir Dovydas Giedraitis, negalintis žaisti dėl riešo traumos.
Duško Ivanovičiaus treniruojama „Virtus“ komanda į Kauną atvyksta be nuostolių sudėtyje. Nors buvo abejojama dėl puolėjo Saliou Niango dalyvavimo rungtynėse, klubas antradienį patvirtino, kad 21-erių aukštaūgis, renkantis po 8,3 taško, 5,5 atkovoto kamuolio ir 12,3 naudingumo balo, prieš „Žalgirį“ rungtyniaus.
Praėjusį sezoną tarpusavio rungtynėse abu kartus pergalę iškovojo „Žalgiris“, „Virtus“ krepšininkus palaužęs tiek svečiuose (71:68), tiek vėliau ir namuose (77:68).
Rungtynių pradžia – 20:00 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas:
