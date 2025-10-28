A. Smailagičiaus sugrįžimas į Kauną: „Žalgiris“ namie pasitinka „Virtus“

Tai bus pirmasis Aleno Smailagičiaus, praėjusį sezoną žaidusio „Žalgiryje“ ir šį sezoną atstovaujančio „Virtus“ ekipai, mačas Kaune po to, kai jis vasarą persikėlė žaisti į Italiją.
Žalgiriečiai rungtynėse versis be dviejų gynėjų. Dėl dvigalvio kojos raumens traumos komandai padėti negalės vienas brangiausių ekipos krepšininkų Nigelis Williamsas-Gossas, patyręs traumą praėjusios savaitės Eurolygos rungtynėse su „Barcelona“, ir Dovydas Giedraitis, negalintis žaisti dėl riešo traumos.
Duško Ivanovičiaus treniruojama „Virtus“ komanda į Kauną atvyksta be nuostolių sudėtyje. Nors buvo abejojama dėl puolėjo Saliou Niango dalyvavimo rungtynėse, klubas antradienį patvirtino, kad 21-erių aukštaūgis, renkantis po 8,3 taško, 5,5 atkovoto kamuolio ir 12,3 naudingumo balo, prieš „Žalgirį“ rungtyniaus.
Praėjusį sezoną tarpusavio rungtynėse abu kartus pergalę iškovojo „Žalgiris“, „Virtus“ krepšininkus palaužęs tiek svečiuose (71:68), tiek vėliau ir namuose (77:68).
Rungtynių pradžia – 20:00 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas: