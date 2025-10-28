Atskleistos žalgiriečių algos – net 3 krepšininkai gali džiaugtis milijonu

Krepsinis.net žurnalistas Jonas Lekšas tradiciškai išsiaiškino, kiek maždaug uždirba „Žalgirio“ žaidėjai.
J.Lekšas prideda, kad atlyginimai žaidėjų pateikti jau atskaičius mokesčius ir neįtraukiant numatytų premijų. Taip pat dėl pateiktos šaltinių išsiskiriančios informacijos galima iki 10 procentų paklaida į vieną ar į kitą pusę.
Didžiausią atlyginimą gauna Nigelis Williamsas-Gossas, kuris šį sezoną uždirbs apie 1,4 mln. eurų. Pridedama, jog amerikietis yra pasirašęs sutartį pagal formulę 2 plius 1, o visa kontrakto vertė viršija 4,5 mln. eurų.
Antroje vietoje rikiuojasi praėjusio sezono lyderis Sylvainas Francisco. Prancūzas šį sezoną turėtų uždirbti apie 1,1 mln. eurų.
Taip pat apie milijoną eurų turėtų susižerti iš Pirėjo „Olympiakos“ atvykęs Mosesas Wrightas.
900 tūkst. eurų uždirba Ignas Brazdeikis, o Deividas Sirdvydis apie 650 tūkst. Pasaulio čempionas turėtų užsidirbti 550 tūkst., kapitonas Edgaras Ulanovas – 500 tūkst.
Iš Vilniaus „Ryto“ persikėlęs Ąžuolas Tubelis šį sezoną susižers kiek daugiau nei 400 tūkst. eurų, panaši suma atiteks ir Laurynui Biručiui. Arnas Butkevičius uždirba apie 350 tūkst., Mantas Rubštavičius – 330 tūkst., Dustinas Sleva ir Dovydas Giedraitis po 320 tūkst.
