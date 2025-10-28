Atskleistos žalgiriečių algos – net 3 krepšininkai gali džiaugtis milijonu

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
BC Dubai
BC Dubai
79
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
85
„Monaco“
„Monaco“
77
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
100
„Valencia“
„Valencia“
103
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
88
Rungtynių statistika
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
69
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
75
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
83
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
71
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
96
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Atskleistos žalgiriečių algos – net 3 krepšininkai gali džiaugtis milijonu

2025 m. spalio 28 d. 10:56
Lrytas.lt
Jau prieš sezoną buvo aišku, jog Kauno „Žalgiryje“ pagaliau žais milijoną eurų per sezoną susižeriantis krepšininkas, tačiau darosi panašu, jog tokių žaidėjų yra net trys.
Daugiau nuotraukų (14)
Krepsinis.net žurnalistas Jonas Lekšas tradiciškai išsiaiškino, kiek maždaug uždirba „Žalgirio“ žaidėjai.
J.Lekšas prideda, kad atlyginimai žaidėjų pateikti jau atskaičius mokesčius ir neįtraukiant numatytų premijų. Taip pat dėl pateiktos šaltinių išsiskiriančios informacijos galima iki 10 procentų paklaida į vieną ar į kitą pusę.
Didžiausią atlyginimą gauna Nigelis Williamsas-Gossas, kuris šį sezoną uždirbs apie 1,4 mln. eurų. Pridedama, jog amerikietis yra pasirašęs sutartį pagal formulę 2 plius 1, o visa kontrakto vertė viršija 4,5 mln. eurų.
Antroje vietoje rikiuojasi praėjusio sezono lyderis Sylvainas Francisco. Prancūzas šį sezoną turėtų uždirbti apie 1,1 mln. eurų.
Taip pat apie milijoną eurų turėtų susižerti iš Pirėjo „Olympiakos“ atvykęs Mosesas Wrightas.
900 tūkst. eurų uždirba Ignas Brazdeikis, o Deividas Sirdvydis apie 650 tūkst. Pasaulio čempionas turėtų užsidirbti 550 tūkst., kapitonas Edgaras Ulanovas – 500 tūkst.
Iš Vilniaus „Ryto“ persikėlęs Ąžuolas Tubelis šį sezoną susižers kiek daugiau nei 400 tūkst. eurų, panaši suma atiteks ir Laurynui Biručiui. Arnas Butkevičius uždirba apie 350 tūkst., Mantas Rubštavičius – 330 tūkst., Dustinas Sleva ir Dovydas Giedraitis po 320 tūkst.
Nigelis Williamsas-GossasSylvainas FranciscoMosesas Wrightas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.