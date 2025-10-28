D. Motiejūno klubas siekia 5 pergalės iš eilės: namie laukia ASVEL iššūkis

Serbijos sostinės komandai šiose rungtynėse negalės padėti net 7 krepšininkai, tarp kurių – ir antras naudingiausias ir ketvirtas rezultatyviausias Eurolygos krepšininkas Jordanas Nwora, renkantis po 19,7 taško ir 23,7 naudingumo balo per rungtynes.
Praėjusią savaitę pasirašytas naujokas Jaredas Butleris po įvairių spekuliacijų galiausiai sėkmingai praėjo medicininę apžiūrą, bet komandai šiame ture padėti negalės. Taip pat nežais ir Devonte' Grahamas, Isaiah Canaanas, Jasielis Rivero, Tysonas Carteris ir Joelis Bolomboy'us.
ASVEL komandoje nežais prieš porą savaičių kulno traumą patyręs Edwinas Jacksonas.
Praėjusiame sezone komandos tarpusavio dvikovose pasidalino po pergalę. Pirmajame susitikime Vilerbane šeimininkai svečius palaužė rezultatu 77:74. Antrajame Eurolygos rate „Crvena Zvezda“ krepšininkai didžiausioje lygos arenoje Belgrade atsirevanšavo 73:66.
Donatas MotiejūnasBelgrado Crvena ZvezdaVilerbano ASVEL
