J. Valančiūnas mėgavosi įspūdingais komandos draugų pasirodymais

Lietuvio atstovaujamas „Denver Nuggets“ (2/1) 127:114 (34:30, 23:35, 45:29, 25:20) išvykoje įveikė „Minnesota Timberwolves“ (2/2).
JV ant parketo praleido 10 minučių ir per šį laiką pasižymėjo 4 taškais (1/3 dvit., 2/4 baud.), 4 atkovotais kamuoliais ir vienu bloku.
Tuo tarpu „Nuggets“ lyderių duetas tiesiog dominavo aikštelėje.
N.Jokičius pasižymėjo monstrišku trigubu dubliu. Serbas surinko 25 taškus (9/10 dvit., 7/7 baud.), 19 sugriebtų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų.
Tuo tarpu J.Murray’us varžovams atseikėjo 43 taškus (11/20 dvit., 5/9 trit., 6/7 baud.), atkovojo 6 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Mineapolio ekipoje Julius Randle’as pelnė 24 taškus (7/11 dvit., 1/4 trit., 7/8 baud.), sugriebė 7 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Denverio klubas su 2 pergalėmis po 3 rungtynių rikiuojasi 4-oje vietoje Vakarų konferencijoje. „Timberwolves“ sužaidė rungtynėmis daugiau ir turėdami tiek pat pergalių rikiuojasi 10-oje pozicijoje.
„Timberwolves“: Jadenas McDanielsas 25, Juliusas Randle'as 24, Nazas Reidas 18.
„Nuggets“: Jamalas Murray'us 43, Nikola Jokičius 25, Timas Hardaway 20.
