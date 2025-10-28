Keenanas Evansas – arti sugrįžimo į aikštelę

Iki šiol pastarąją savaitę sportavęs individualiai, 29-erių amerikietis antradienį prisijungė prie komandos treniruočių, pranešė Pirėjo „Olympiakos“ komandos vyr. treneris Georgios Bartzokas.
„Praėjusį kartą sakiau, kad jis yra finalinėje reabilitacijos stadijoje ir dirba individualiai, vakar jis tai darė didžiuliu intensyvumu. Šiandien jis prisijungs prie komandos treniruotės ir tuomet jau matysime, kaip jis jausis. Aišku, jis turi dar surasti ritmą ir įgyti formą“, – su Graikijos žiniasklaida prieš treniruotę kalbėjo G. Bartzokas.
Kauno „Žalgirį“ į pergales 2022-2024 m. sezonais vedęs K. Evansas rugsėjo 17-ąją draugiško susitikimo metu patyrė dešiniojo kelio girnelės osteochondralinę traumą, dėl kurios šį sezoną dar nesužaidė nė vienerių oficialių rungtynių.
Po to, kai patyrė kelio traumą Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynėse 2024 m. gegužės 26-ąją, K. Evansas oficialiame turnyre dar nebuvo išbėgęs į aikštelę.