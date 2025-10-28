M. Grigonio komandos kelyje – nustebinti galintis „Maccabi“

Šią savaitę Atėnų klubas susidūrė su visu būriu traumų. Buvo abejojama ir dėl Richauno Holmeso, ir dėl Juancho Hernangomezo, ir dėl Nikos Rogkavopoulos, ir dėl Kendricko Nunno dalyvavimo rungtynėse.
Visgi antradienio vakarą nežais tik graikų puolėjas N. Rogkavopoulos.
„Maccabi“ komandoje problemų dėl traumų nėra.
Praėjusį sezoną tarpusavio dvikovose abu kartus pergalę pasiekė Ergino Atamano treniruojama „Panathinaikos“ komanda.
Rungtynių pradžia – 21:15 val.