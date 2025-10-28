Nesulaikomas S. Francisco po pergalės savo šou tęsė ir rūbinėje – kreipėsi į komandos draugus

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
69
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
75
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
83
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
71
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
96
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
79
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
65
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
90
Madrido „Real“
Madrido „Real“
84
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
BC Dubai
BC Dubai
85
Rungtynių statistika
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
80
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
90
Rungtynių statistika
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
94
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Nesulaikomas S. Francisco po pergalės savo šou tęsė ir rūbinėje – kreipėsi į komandos draugus

2025 m. spalio 28 d. 23:23
Penkios pergalės ir vos du pralaimėjimai – taip įspūdingai Kauno „Žalgirio“ krepšininkai pradėjo Eurolygos sezoną. Tomo Masiulio auklėtiniai antradienį nuskynė dar vieną saldžią pergalę, kai namuose 86:65 patiesė su keturiomis pergalėmis per iki tol šešis žaistus mačus į Kauną atvažiavusį Bolonijos „Virtus“.
Daugiau nuotraukų (24)
Pagrindiniu Lietuvos čempionų vedliu į pergalę buvo prancūzas Sylvainas Francisco. „Žalgirio“ variklis antradienio mače buvo tiesiog nesulaikomas.
28-erių gynėjas per 25 aikštėje praleistas minutes įmetė 23 taškus (4/5 dvit., 3/6 trit., 6/8 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir surinko net 35 naudingumo balus.
Po pergalės krepšininkas rūbinėje šyptelėjo ir kreipėsi į komandos draugus.
„Ačiū, vaikinai. Kartais surenku aštuonis, kartais – devynis (rezultatyvius perdavimus). Šį kartą jūs buvote dosnūs“, – šypsojosi žalgirietis.
Iki karjeros rekordo jam pritrūko vos vieno naudingumo balo.
„Buvau susitelkęs ir žaidžiau užtikrintai. Paskutinieji mačai man nesusiklostė taip gerai, turėjau iš naujo atrasti save. Dabar reikia dirbti toliau, mūsų laukia kitos rungtynės“, – tęsė jis.
Pergalingame mače S.Francisco sužibo ir blokuotu metimu. Ne kartą sirgalius blokais jau pradžiuginęs gynėjas šį kartą „sumedžiojo“ varžovų lyderio Carseno Edwardso metimą.
„Jaučiu momentą, kai reikia tinkamai pakilti. Dabar varžovai žino apie šią mano stiprybę, tad turėsiu būti dar miklesnis“, – šyptelėjo areną ant kojų kėlęs krepšininkas.
Ketvirtajame kėlinyje bandydamas prasižengti S.Francisco trumpam kluptelėjo ant „Žalgirio“ arenos parketo. Laimei, jam pavyko išvengti traumos.
„Nežinojau, kad esu toks lankstus. Kritau, beveik padariau špagatą. Su keliu paliečiau parketą, tą akimirką kiek suskaudo, bet nieko rimto nenutiko“, – tęsė jis.
Artimiausias Eurolygos rugntynes „Žalgiris“ žais jau ketvirtadienį, kai namuose priims Vilerbano ASVEL krepšininkus.
Kauno ŽalgirisBolonijos VirtusSylvainas Francisco
Rodyti daugiau žymių

