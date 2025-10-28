Nesulaikomas S. Francisco po pergalės savo šou tęsė ir rūbinėje – kreipėsi į komandos draugus

Pagrindiniu Lietuvos čempionų vedliu į pergalę buvo prancūzas Sylvainas Francisco. „Žalgirio“ variklis antradienio mače buvo tiesiog nesulaikomas.
28-erių gynėjas per 25 aikštėje praleistas minutes įmetė 23 taškus (4/5 dvit., 3/6 trit., 6/8 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir surinko net 35 naudingumo balus.
Po pergalės krepšininkas rūbinėje šyptelėjo ir kreipėsi į komandos draugus.
„Ačiū, vaikinai. Kartais surenku aštuonis, kartais – devynis (rezultatyvius perdavimus). Šį kartą jūs buvote dosnūs“, – šypsojosi žalgirietis.
Iki karjeros rekordo jam pritrūko vos vieno naudingumo balo.
„Buvau susitelkęs ir žaidžiau užtikrintai. Paskutinieji mačai man nesusiklostė taip gerai, turėjau iš naujo atrasti save. Dabar reikia dirbti toliau, mūsų laukia kitos rungtynės“, – tęsė jis.
Pergalingame mače S.Francisco sužibo ir blokuotu metimu. Ne kartą sirgalius blokais jau pradžiuginęs gynėjas šį kartą „sumedžiojo“ varžovų lyderio Carseno Edwardso metimą.
„Jaučiu momentą, kai reikia tinkamai pakilti. Dabar varžovai žino apie šią mano stiprybę, tad turėsiu būti dar miklesnis“, – šyptelėjo areną ant kojų kėlęs krepšininkas.
Ketvirtajame kėlinyje bandydamas prasižengti S.Francisco trumpam kluptelėjo ant „Žalgirio“ arenos parketo. Laimei, jam pavyko išvengti traumos.
„Nežinojau, kad esu toks lankstus. Kritau, beveik padariau špagatą. Su keliu paliečiau parketą, tą akimirką kiek suskaudo, bet nieko rimto nenutiko“, – tęsė jis.
Artimiausias Eurolygos rugntynes „Žalgiris“ žais jau ketvirtadienį, kai namuose priims Vilerbano ASVEL krepšininkus.
Kauno ŽalgirisBolonijos VirtusSylvainas Francisco
Rodyti daugiau žymių