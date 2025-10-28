Nuo svečių iš Bolonijos – pagarba „Žalgiriui“ ir Kaunui

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-10-23
20:30
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
85
BC Dubai
BC Dubai
79
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
85
„Monaco“
„Monaco“
77
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
100
„Valencia“
„Valencia“
103
Rungtynių statistika
2025-10-23
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
88
Rungtynių statistika
2025-10-23
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
90
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
72
Rungtynių statistika
2025-10-24
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
69
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:00
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
92
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
75
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
83
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-24
21:45
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
71
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
96
Rungtynių statistika
2025-10-28
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-28
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-28
22:00
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-28
22:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-28
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-28
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-28
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-28
23:00
„Valencia“
„Valencia“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-29
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-10-29
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-30
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-30
22:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-30
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-30
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-30
22:30
„Valencia“
„Valencia“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-30
23:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-31
21:00
„Monaco“
„Monaco“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-31
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-31
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-31
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Barcelona“
„Barcelona“
Nuo svečių iš Bolonijos – pagarba „Žalgiriui“ ir Kaunui

2025 m. spalio 28 d. 10:05
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiris“ antradienį namuose priims Bolonijos „Virtus“ ekipą, kuri prieš atvykdama į Lietuvą negailėjo pagyrų kauniečiams.
„Virtus“ strategas Duško Ivanovičius prieš rungtynes pareiškė, jog bet kokia ekipa atvykusi į Kauną sulauks milžiniško pasipriešinimo ir atskleidė tikruosius žalgiriečių ginklus.
„Kiekvieną kartą, kai vyksti į Kauną, žinai, kad laukia sunkios rungtynės, – kalbėjo D.Ivanovičius. – „Žalgiris“ yra labai stipri ir kovinga komanda, kuri šiais metais agresiją ir ambicijas pavertė savo tikraisiais ginklais. Taigi, mūsų laukia sunkios rungtynės.“
Tuo tarpu gynėjas Brandonas Tayloras atkreipė dėmesį į tai, jog iš Kauno kitos Eurolygos komandos dažnai sugrįžta tuščiomis.
„Žalgiris“ yra nepaprastai stipri komanda, ypatingai namuose, kur mažai kam pavyksta iškovoti pergalę. Tai labai talentinga komanda, kuri geriausiai save atskleidžia žaisdama namuose, demonstruodama maksimalią energiją ir kovingumą.
Todėl norėdami varžytis, turėsime kovoti vienodai intensyviai visas 40 rungtynių minučių, maksimaliai išnaudodami savo galimybes“, – teigė krepšininkas.
„Žalgiris“ turėdamas 4 pergales po 6 turų Eurolygoje užima 4-ąją vietą. Bolonijos krepšininkai taip pat turėdami 4 pergales rikiuojasi 6-oje pozicijoje.
Rungtynių eigą gyvai nuo 20 val. sekite Lrytas portale.
