Nuo svečių iš Bolonijos – pagarba „Žalgiriui“ ir Kaunui

„Virtus“ strategas Duško Ivanovičius prieš rungtynes pareiškė, jog bet kokia ekipa atvykusi į Kauną sulauks milžiniško pasipriešinimo ir atskleidė tikruosius žalgiriečių ginklus.
„Kiekvieną kartą, kai vyksti į Kauną, žinai, kad laukia sunkios rungtynės, – kalbėjo D.Ivanovičius. – „Žalgiris“ yra labai stipri ir kovinga komanda, kuri šiais metais agresiją ir ambicijas pavertė savo tikraisiais ginklais. Taigi, mūsų laukia sunkios rungtynės.“
Tuo tarpu gynėjas Brandonas Tayloras atkreipė dėmesį į tai, jog iš Kauno kitos Eurolygos komandos dažnai sugrįžta tuščiomis.
„Žalgiris“ yra nepaprastai stipri komanda, ypatingai namuose, kur mažai kam pavyksta iškovoti pergalę. Tai labai talentinga komanda, kuri geriausiai save atskleidžia žaisdama namuose, demonstruodama maksimalią energiją ir kovingumą.
Todėl norėdami varžytis, turėsime kovoti vienodai intensyviai visas 40 rungtynių minučių, maksimaliai išnaudodami savo galimybes“, – teigė krepšininkas.
„Žalgiris“ turėdamas 4 pergales po 6 turų Eurolygoje užima 4-ąją vietą. Bolonijos krepšininkai taip pat turėdami 4 pergales rikiuojasi 6-oje pozicijoje.
