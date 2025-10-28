Pirmosios pergalės link: „Baskonia“ namie priima „Dubai Basketball“

Dieną prieš rungtynes ištikimiausių „Baskonia“ fanų grupė paskelbė, kad rungtynėse nedalyvaus. Jie tai argumentavo nesutampančiu jų požiūriu su Eurolygos pastaruoju metu vykdoma plėtra.
„Mes nedalyvausime, kad taptų aiškų, jog prieštaraujame bet kokiems bandymams taisyti šalies, kurioje sistemiškai yra pažeidinėjamos žmogaus teisės, įvaizdį“, – rašė „Indar Baskonia“ save vadinantys sirgaliai.
Tai bus pirmasis komandų tarpusavio susitikimas lygos istorijoje.
